Termin für "Promi-Darts-WM", Sat.1 bei World Series raus

ProSieben hat einen Sendetermin für die zweite "Promi-Darts-WM" bekanntgegeben. Anfang Januar geht das Event in die zweite Runde. Bei der in einem Monat stattfinden World Series kommt es unterdessen zu Änderungen: Nicht Sat.1, sondern ProSieben überträgt.



15.09.2017 - 16:23 Uhr von Timo Niemeier 15.09.2017 - 16:23 Uhr

Im Januar dieses Jahres wehte durch das Programm von ProSieben ein Hauch Ally Pally: Mit der "Promi-Darts-WM" versprühte man in Unterföhring waschechtes Darts-Feeling und holte damit auch noch sehr gute Marktanteile. Eine Fortsetzung war angesichts dessen schnell beschlossene Sache. Nun ist auch bekannt, wann das Event zum zweiten Mal stattfinden wird. Am 6. Januar 2018 lädt ProSieben erneut zur "Promi-Darts-WM". Wer die Show moderieren wird und welche Promis teilnehmen werden, ist derzeit noch unklar.

Bekanntgegeben hat ProSieben allerdings schon, dass der 16-fache Darts-Weltmeister Phil Taylor an der Show teilnehmen wird. Es werde der letzte Auftritt Taylors als Profi-Spieler, kündigt der Sender an. Schon bei der ersten Ausgabe in diesem Jahr überzeugte ProSieben mit der Auswahl der Profi-Spieler: Nahezu alle großen Namen des Sports machten bei der Show mit.

Erst vor wenigen Tagen gaben Sat.1 und ProSieben Maxx bekannt, die im Oktober an zwei Tagen in Deutschland stattfindende World Series zu übertragen (DWDL.de berichtete). Hier kommt es nun aber zu einigen Änderungen: Statt Sat.1 wird nun nämlich ProSieben die Übertragungen zeigen. Ganz offensichtlich hat man in Unterföhring selbst noch einmal hinterfragt, was Sat.1 überhaupt zum Darts-Sender qualifiziert. ProSieben hat immerhin die "Promi-WM".

Und so steigt Prosieben am 20. Oktober ab 22:30 Uhr in die Übertragung der World Series ein, davor zeigt ProSieben Maxx die Spiele. Einen Tag später sendet der kleine Spartensender zwischen 14 und 17:55 Uhr. ProSieben überträgt die entscheidenden Spiele schließlich zur besten Sendezeit und bis weit nach Mitternacht. Ursprünglich war geplant, dass Sat.1 am zweiten Tag den ganzen Tag Darts-Übertragungen sendet.

