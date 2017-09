Serien: ZDF macht gemeinsame Sache mit Jan Mojto

© ZDF

Das ZDF möchte zur ersten Adresse für Serien werden – und meint es offenbar ernst. Nach einem Bericht der Kollegen von "New Business" haben die Mainzer nun nämlich ein neues Joint-Venture mit dem Erfolgsproduzenten Jan Mojto gegründet.



16.09.2017 - 11:03 Uhr von Marcel Pohlig 16.09.2017 - 11:03 Uhr

"Wir möchten auf dem Lerchenberg in Sachen Serie gern die erste Adresse für Kreativität und Innovation sein", sagte Heike Hempel, Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II, vor wenigen Tagen im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. Dass die Mainzer dieses Ziel durchaus ernst meinen, zeigt eine nun geschlossene Kooperation mit TV-Produzent Jan Mojto. Gemeinsam mit Mojto hat das ZDF nun nämlich nach Informationen der Kollegen von "New Business" eine neue Firma zur Entwicklung und Produktion von Fernsehserien gegründet.

Mojto gehört zu den angesehensten Produzenten des Landes, schob unter anderem die mit Spannung erwartete Sky-ARD-Produktion "Babylon Berlin" über seine Beta Film an, produzierte aber auch schon für das ZDF, unter anderem den gefeierten Mehrteiler "Unsere Mütter, unsere Väter". Nun wollen es die Mainzer gemeinsam mit Mojto also auch im Serienbereich wissen.

An der neuen Firma, die noch keinen Namen trägt, soll Mojtos Beta Film nach Informationen von "New Business" 51 Prozent halten, während das ZDF über die kommerzielle Tochter ZDF Enterprises die übrigen 49 Prozent halten soll. Die Geschäfte der neuen Firma führen Moritz von Krüdener, Managing Director bei der Beta Film, sowie Robert Franke, Bereichsleiter ZDF Enterprises, gemeinsam. Die über das Joint-Venture entstehenden Serien sollen beide auch gemeinsam in die internationale Vermarktung bringen.

