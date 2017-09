BR-"Startrampe": Neuer Moderator und neues Konzept

© BR

Der BR verpasst seinem Musikmagazin "Startrampe" einen völlig neuen Anstrich: Statt drei Moderatoren wird die Sendung künftig nur noch von einer Person präsentiert. Und auch am Konzept wird geschraubt.



18.09.2017 - 16:39 Uhr von Timo Niemeier 18.09.2017 - 16:39 Uhr

Fans des BR-Musikmagazins "Startrampe" müssen sich auf Veränderungen einstellen: Wie der Sender nun bekanntgegeben hat, wird das Format künftig von Fridl Achten moderiert. Bislang fungierten Laury Reichart, Christina Wolf und Sam Hopf als Moderatoren. Die erste Ausgabe mit Achten ist bereits am 21. September ab 0:15 Uhr zu sehen. In der ersten neuen Sendung ist die Würzburger Künstlerin Lilly Among Clouds zu Gast.

Aber auch inhaltlich wird es Änderungen geben, so will man den Fokus künftig stärker auf Social Media legen. In kurzen Videos auf dem neuen Youtube-Kanal Puls Musik und auf der von ihm persönlich betreuten "Startrampe"-Facebook-Seite, stellt Achten die vielversprechendsten jungen Künstler aus Deutschland vor. Achten ist kein klassischer Moderator, er ist eigentlich Schlagzeuger in einer Band.

"Ich freue mich sehr, dass Fridl nun das neue Gesicht unseres Newcomer-Formats ‘Startrampe’ wird. Dass er selbst auch Musiker einer durchstartenden Band ist, wird den Videos eine besondere Note geben, aber durch seine Art nicht dazu führen, dass es Insider-Talk geben wird", sagt Thomas Müller, Redaktionsleiter von Puls, dem jungen Programm des BR, wo die "Startrampe" angesiedelt ist. "Die Neu-Ausrichtung aufs Netz und unsere Social-Media-Kanäle hin gibt dem Format mehr Aktualität, so dass man als User in der ‘Startrampe’-Welt immer die aktuellsten und besten Newcomer-Bands findet."

