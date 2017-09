Vera Rockel kommuniziert nun für NBC Universal

© DWDL © NBC Universal

Bei NBC Universal International Networks Deutschland gibt es wieder eine neue Kommunikationschefin: Vera Rockel hat zum 1. September diesen Posten übernommen. Sie kommt von der Produktionsfirma Wiedemann & Berg.



18.09.2017 - 16:57 Uhr von Uwe Mantel 18.09.2017 - 16:57 Uhr

Schon seit Beginn des Monats fungiert Vera Rockel als Head of Communications und Unternehmenssprecherin von NBC Universal International Networks Deutschland. Sie verantwortet somit die gesamte Unternehmens- und Programmkommunikation der am Münchner Standort beheimateten Sendermarken und SVOD-Angebote, also 13th Street, Syfy, Universal Channel, E! Entertainment, Syfy Horror und Studio Universal Classics.

Rockel berichtet direkt an Geschäftsführerin Katharina Behrends. Rockel war zuletzt für die Kommunikation der Produktionsfirma Wiedemann & Berg verantwortlich. Bis Jahresende soll das Presseteam NBC Universal International Networks Deutschland neu ausgerichtet und erweitert werden.

"Ich freue mich sehr, mit Vera Rockel eine absolute Kommunikationsexpertin an Bord geholt zu haben. Zusammen mit ihrem neuen PR-Team wird sie die Medienpräsenz unserer Sendermarken erfolgreich weiter ausbauen und auch in der Unternehmenskommunikation neue Impulse setzen. 2018 wird für uns als Unternehmen ein spannendes Jahr, umso wichtiger ist es, in der gesamten PR innovative und kreative Wege unter erfahrener Leitung zu gehen", so Katharina Behrends.

