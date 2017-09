"Bares für Rares": Nächstes Primetime-Special im November

© ZDF/Frank Dicks

Nach dem großartigen Erfolg der ersten beiden Primetime-Ausgaben von "Bares für Rares" geht es im November weiter: Das nächste Special steht erneut an einem Donnerstag an. An den Abenden davor geht es zweimal um Luther.



18.09.2017 - 17:51 Uhr von Timo Niemeier 18.09.2017 - 17:51 Uhr

Mit 6,38 und 5,80 Millionen Zuschauern und Marktanteilen weit über dem Senderschnitt, sowohl bei den Jung als auch bei Alt, präsentierten sich die beiden Primetime-Ausgaben von "Bares für Rares" im Sommer in einer bestechenden Form. Das ZDF kündigte daher schnell eine Fortsetzung an und nun ist auch bekannt, wann diese zu sehen sein wird. Am 2. November ist die Trödelshow erneut zur besten Sendezeit zu sehen.

Inhaltlich wird es keine großen Änderungen geben, die Sendung wird erneut von Horst Lichter und Steven Gätjen präsentiert. Mit dabei sind auch dieses Mal wieder die Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel. Und erneut werden Promis in der Show auftreten. So wird etwa die Schauspielerin Katja Flint versuchen, ein ihr lieb gewonnenes Schmuckstück zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen. Ansonsten steht die Woche zwischen dem 30. Oktober und 3. November unter dem Zeichen des Luther-Jubiläums. Bereits bekannt war, dass das ZDF am 30. Oktober den Zweiteiler "Zwischen Himmel und Hölle" ausstrahlt. Einen Tag später, am 31. Oktober, läuft zur besten Sendezeit das Dokudrama "Das Luther-Tribunal". Am späten Abend folgt schließlich noch das Konzert "Luther - Das Projekt der 1000 Stimmen", für das Chöre aus ganz Deutschland zusammengekommen sind. Moderiert wird das von Eckart von Hirschhausen.

