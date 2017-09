RTL II gibt "Agents of S.H.I.E.L.D." neuen Sendeplatz

© ABC

Weil die zweite Staffel in der Nacht zu Ende geführt wurde, überraschte die Rückkehr von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." in die Primetime. Wegen schwacher Quoten muss die US-Serie ihren Sendeplatz jetzt allerdings wieder räumen.



20.09.2017 - 14:19 Uhr von Alexander Krei 20.09.2017 - 14:19 Uhr

RTL II zieht die Konsequenzen aus den schwachen Quoten seiner Serie "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.". Bereits von dieser Woche an sind die neuen Folgen nicht mehr samstags zur besten Sendezeit zu sehen, sondern erst am späten Abend. Der Sender will an diesem und nächstem Samstag im Anschluss an die Wochenzusammenfassung von "Love Island" jeweils zwei Folgen nach 23 Uhr ausstrahlen.

Ab dem 7. Oktober erfolgt die Ausstrahlung um 22:05 Uhr - gezeigt wird dann jedoch nur noch eine Folge, weil im Anschluss "The Walking Dead" wiederholt wird. Samstags um 20:15 Uhr behilft sich RTL II dagegen fortan mit Spielfilmen: So gibt's in den kommenden Wochen unter anderem "American Pie - Jetzt wird geheiratet", "Der 13te Krieger" und "The Quest - Der Fluch des Judaskelchs" zu sehen.

"Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." hatte zuletzt nur Marktanteile von weniger drei Prozent in der Zielgruppe eingefahren. Ganz überraschend kommt das allerdings nicht: Schon die zweite Staffel hatte RTL II wegen schwacher Quoten in der Nacht beendet. Die Rückkehr auf den ursprünglichen Sendeplatz warf vor diesem Hintergrund daher schon vor der Ausstrahlung Fragen auf.

