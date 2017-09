Digital-Chef Müller von Blumencron verlässt die "FAZ"

© FAZ

Mathias Müller von Blumencron, seit vier Jahren als Chefredakteur für die digitalen "FAZ"-Produkte verantwortlich, zieht es zu neuen Ufern. Zum Jahresende wird er das Haus verlassen. Seine Nachfolge wurde bereits geklärt.



22.09.2017 - 11:20 Uhr von Alexander Krei 22.09.2017 - 11:20 Uhr

Nach etwas mehr als vier Jahren wird Mathias Müller von Blumencron die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Jahresende verlassen. Der ehemalige "Spiegel"-Chefredakteur war im Oktober 2013 zur "FAZ" gekommen und war seither als Chefredakteur Digitale Produkte verantwortlich. Unter seiner Führung wurden unter anderem das Bezahlangebot "FAZ Plus" und die App "Der Tag" eingeführt.

"Es war ein Privileg, dieser Zeitung beim digitalen Aufbruch zu helfen", sagte Müller von Blumencron, "und es war eine Freude, gemeinsam mit einer leidenschaftlichen Redaktion und einem neu aufgestellten Verlag die Zukunft zu gestalten. Nun ist es Zeit weiterzuziehen." Wohin es ihn zieht, war zunächst nicht zu erfahren. Seine Nachfolge ist allerdings bereits geklärt: Ab Januar 2018 übernimmt Carsten Knop, bislang verantwortlicher Redakteur für die Wirtschafts- und Unternehmensberichterstattung, den Posten.

"Wir bedauern seine Entscheidung, respektieren sie aber natürlich. Es war ein großer Gewinn, mit Mathias Müller von Blumencron zusammenzuarbeiten. Unser Haus hat enorm von seiner Erfahrung und Begeisterungsfähigkeit profitiert", erklärte Berthold Kohler, Vorsitzender der Herausgeberkonferenz. Carsten Knop zähle "zu unseren erfahrensten Redakteuren, beschäftigt sich schon lange und intensiv mit der digitalen Welt und wird in allen Etagen unseres Hauses außerordentlich geschätzt".

Knop selbst kündigte an, den eingeschlagenen Weg weitergehen zu wollen. "Die Internet-Strategie wird weiter vorangetrieben", sagte er. "Die Zahl der kostenpflichtigen Geschichten auf FAZ.net wird sich, wie angekündigt, erhöhen. Und wir werden einzelne Interessengruppen intensiver bedienen. Der Anspruch bleibt: Wir bieten den Lesern verlässliche Orientierung in unruhigen Zeiten, im Blatt und in den digitalen Angeboten."

Teilen