Visoon präsentiert sich als Sparten-Alternative

© Visoon

In der Düsseldorfer Nachtresidenz präsentiert der noch junge Video-Vermarkter von Springer und Viacom am Donnerstagabend sein aktuelles Portfolio - und hatte ein Sender-Rebranding und ein Free-TV-Comeback im Gepäck. Mit dem Marktstart zeigte man sich sehr zufrieden.



22.09.2017 - 15:15 Uhr von Thomas Lückerath , Düsseldorf22.09.2017 - 15:15 Uhr

„Das war ein intensiver und manchmal auch holpriger Weg“, sagt Visoon-CEO Franjo Martinovic vor den mehr als 200 geladenen Gästen auf der Bühne der Düsseldorfer Nachtresidenz. Sie sind der Einladung zum Jahresevent des Video-Vermarkters von Viacom und Springer gefolgt. Die Aussage von Martinovic, sie ist vielleicht nur eine Randnotiz, aber der Ton macht die Musik bei Visoon. Und der soll verdeutlichen: Wir sind anders, kleiner, persönlicher.



© Visoon

Visoon vermarktet die Werbung bei N24, N24 Doku, Comedy Central, Nickelodeon, Viva und nun auch wieder MTV. Wenn die Marke auch vergleichsweise neu ist, so ist es die Führungscrew rund um Martinovic nicht. Sie weiß, wie sie aus der Not eine Tugend machen kann. Wie andere kleinere Marktteilnehmer betont auch Visoon: Wir sind näher dran am Kunden. „Wir wollen Ihnen keine Konzepte andrehen. Wir kommen gerne mit einem weißen Blatt Papier zu Ihnen“, verspricht der Visoon-CEO in Düsseldorf.Von den Sorgen der großen Vermarkter, wie sie zuletzt bei SevenOne Media öffentlich geworden sind, spüre man noch nichts, so Franjo Martinovic. Das Unternehmen will weiter wachsen - auch personell. Mit dem Claim „Visoon ist jetzt“ soll aber deutlich werden: Die Aufbauphase ist weitgehend abgeschlossen. Jetzt sei man da - und präsentierte in Düsseldorf die Programm-Highlights bzw. Markenkerne des doch sehr breiten Senderportfolios.Die Präsentation von N24 stand ganz im Zeichen des Rebrandings in Welt am 18. Januar kommenden Jahres. Bei Viacoms Kindersender Nickelodeon wurde die Verlängerung der Nick Jr.-Schiene sowie der Einkauf der Serie „Die Sorgenfresser“ für das Nickelodeon-Programm in den Mittelpunkt gestellt. Die deutschen Eigenproduktion habe man im Jahresvergleich um 94 Prozent fast verdoppelt. Den Kurs will Nickelodeon beibehalten.Bei Comedy Central steht alles im Dreiklang von Politik, Sitcoms und Amimationsserien. Neuigkeiten? Die Eigenproduktion „Comedy Central News“ wird fortgeführt und ab Dezember wandert die Kult-Comedyserie „Friends“ - derzeit beim Disney Channel - mal wieder zurück und soll täglich um 21.15 Uhr laufen. Wenig Neues gab es von Viva, dafür aber vom Schwestersender MTV.



© Visoon

Teilen

Der wird ab dem 1. Januar 2018 wieder frei empfangbar. Viacom und Visoon feiern dies als großes Comeback und geben ein Versprechen ab. MTV werde 13 Stunden am Tag das liefern, wofür MTV einmal bekannt war: Musik. Dazu kommt natürlich Reality TV, das heute auch das amerikanische MTV prägt. Die ins Auge gefasste Zielgruppe für MTV: 14-49 Jahre. Man will so sowohl die jungen als auch älteren Fans der Marke bedienen.Bei Visoon erhofft man sich Einiges vom Free-TV-Comeback der Marke. Aber zieht auch jetzt schon eine zufriedene Bilanz nach den ersten anderthalb Jahren am Markt. „Wir sind glücklich mit unseren Werbeumsätzen, der Kundenvielzahl und Relevanz, die wir aufgebaut haben.“ Und wenn es noch an Größe mangelt, will man dies durch Leidenschaft ausgleichen. Aber im Kampf um die ganz junge Zielgruppe ist man durchaus selbstbewusst. Martinovic: „El Cartel Media spürt schon unseren Atem im Nacken.“