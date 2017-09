"FSK Sex": Tele 5 versucht's bald mit Erotik-Kino

© Tele 5

Tele 5 will seinem Programm mehr Knistern verleihen und setzt im November auf den Schwerpunkt "FSK Sex". Wöchentlich gibt es zwei Filme des internationalen Erotik-Kinos zu sehen. Zum Start läuft "Bound - Gefangen im Netz der Begierde".



22.09.2017 - 16:38 Uhr von Alexander Krei 22.09.2017 - 16:38 Uhr

"Während manche Sender Menschen in Container oder auf Inseln in Betten stecken, um mit niederen Instinkten zu reizen, setzt Tele 5 auf ästhetische Erotik mit Klasse": Mit diesen Worten beschreibt Tele 5 ein neues Film-Label, das der Sender im November einführen wird. Es hört auf den Namen "FSK Sex" und soll "hochwertiges Erotik-Kino" ins Programm bringen - so verspricht es der Sender.

Ab dem 2. November will Tele 5 jeweils donnerstags gegen 22:00 Uhr "internationale ansprechende Hochglanz-Produktionen" im Doppelpack ausstrahlen. Zunächst sind vier Abende geplant, die unter dem Motto "SM" stehen. Los geht es mit dem amerikanischen Erotik-Thrillerdrama "Bound - Gefangen im Netz der Begierde" sowie mit der von James Franco produzierten Dokumentation "Kink - The 51st Shade of Grey".

Eine Woche später folgt unter anderem David Lynchs "Blue Velvet", auch der französische Erotik-Film "Geschichte der O" und die südkoreanische Produktion "Das Hausmädchen" werden Teil der Reihe sein, die durch kurze Filmsequenzen der Porn-Art-Künstlerin Vex Ashley angereichert werden. Sie konnte Tele 5 als Gesicht für seinen Programmschwerpunkt gewinnen.

