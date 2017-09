ADAC GT Masters weiterhin bei Sport1 zu sehen

© Sport1

Der Automobilclub und der Sportsender haben ihre Zusammenarbeit über die laufende Saison hinweg verlängert. Sport1 wird damit auch in Zukunft unter anderem die ADAC GT Masters übertragen und den Umfang der Berichterstattung ausbauen.



24.09.2017 - 12:02 Uhr von Marcel Pohlig 24.09.2017 - 12:02 Uhr

Während kabel eins mit der ADAC GT Masters glücklos blieb, ist man bei Sport1, das seit 2015 die Rechte hält, offensichtlich sehr zufrieden mit der Rennserie. Der Sportkanal und der Automobilclub haben ihre Zusammenarbeit nämlich nun über die laufende Saison hinweg verlängert, sodass die Wagen auch in Zukunft ihre Runden bei Sport1 drehen werden. Der Vertrag ist plattformunabhängig und hat eine Laufzeit bis einschließlich 2020.

Sport1 wird die ADAC GT Masters in der Regel samstags und sonntags live ab 13:30 Uhr im Free-TV senden und ist dabei der exklusive Partner in Deutschland. In Österreich und Schweiz darf man auch übertragen, hält dort aber nicht die exklusiven Rechte. Mit dem neuen Deal wird Sport1 seine Übertragungen außerdem ausweiten und zukünftig auch das Qualifying live auf seinen Plattformen übertragen. Zusätzlich werden auch die ADAC Formel 4 und die ADAC TCR Germany weiterhin bei Sport1 beheimatet sein. Im Anschluss an die Rennwochenenden wird Sport1 außerdem ein Highlight-Magazin senden und über die ADAC SportGala im TV berichten.

"Mit der langfristigen Vertragsverlängerung setzen wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit dem ADAC fort und bieten den Zuschauern in unserem 'Home of Motorsport' auch künftig das ADAC GT Masters, die ADAC Formel 4 und die ADAC TCR Germany. Im Fokus steht mit der 'Liga der Supersportwagen' eine attraktive und zukunftsträchtige Serie, die dank der spektakulären GT3-Fahrzeuge eine hohe Wertschätzung in der Automobilsportszene genießt", mein Sport1-Chef Olaf Schröder, der kürzlich auch zum Vorstandsvorsitzenden der Constantin Medien aufgestiegen ist. "Die große Markenvielfalt und das sowohl optisch als auch akustisch packende Racing-Erlebnis kommen auch bei unserem Publikum hervorragend an – das zeigt die positive Quoten-Entwicklung, zu der auch unser redaktionelles Konzept, der attraktive Sendeplatz und die begleitende 360°-Berichterstattung beitragen."

"Gemeinsam mit Sport1 haben wir das ADAC GT Masters erfolgreich weiterentwickelt. Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren fortsetzen", meint ADAC-Geschäftführer Lars Soutschka. "Die umfangreiche Live-Berichterstattung von Sport1lässt keine Wünsche offen, ob im TV oder auf den digitalen Plattformen von Sport1. Mit der langfristigen Verlängerung der Liveübertragungen des ADAC GT Masters, der ADAC Formel 4 und der ADAC TCR Germany schaffen wir für unsere Teilnehmer Planungssicherheit."

