Disney verpasst seiner Vermarktungseinheit neuen Namen

26.09.2017 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2017 - 09:08 Uhr

In den vergangenen Monaten hat Disney schon in einigen europäischen Ländern seine Vermarktungseinheiten umbenannt. Und im Zuge dieser internationalen Anpassung kommt es nun auch in Deutschland zu Änderungen: Ab Ende September wird aus dem bisherigen Vermarktungsunternehmen Disneymedia+ die Disney Media Sales & Partnerships. Am 29. September wird die Webseite des Vermarkters angepasst.

"Für zahlreiche Werbungtreibende sind wir zudem längst auch ein unverzichtbarer Kooperationspartner, wenn es um die kundenindividuelle Lösung anspruchsvoller kommunikativer Aufgabenstellungen geht", sagt Thorsten Braun, der als Vermarktungschef auch seit einiger Zeit die inhaltliche Hoheit über den Disney Channel hat. "Wir freuen uns, dass wir dies nun auch in unserem Firmennamen kenntlich machen können."

