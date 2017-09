RTL feiert Kelly-Jubiläum mit großer Primetime-Show

© RTL

Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum der Kelly Family spendiert RTL der Band im Dezember eine zweistündige Primetime-Show. Oliver Geissen blickt zurück auf die Geschichte der Band, die erst kürzlich ihr Comeback feierte.



26.09.2017 - 09:28 Uhr von Timo Niemeier 26.09.2017 - 09:28 Uhr

1977 hat die Kelly Family ihr erstes Album veröffentlicht, seit mittlerweile 40 Jahren ist die Großfamilie inzwischen also schon als Band unterwegs - wenn auch immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen. Und weil die Band dank eines neuen Albums in diesem Jahr erfolgreich unterwegs war und auch wieder verstärkt in den Medien auftauchte, spendiert RTL ihr im Dezember eine große Jubiläums-Shows. Wann genau die zweistündige Show ausgestrahlt wird, steht aber noch nicht fest.

Bekannt ist dagegen schon, dass Oliver Geissen die Geburtstagssause der Kelly Family moderieren wird. Der Sender verspricht eine "unterhaltsame und spannende Zeitreise durch vier Jahrzehnte" Kelly Family - und natürlich werden auch einige Bandmitglieder mit dabei sein. Produziert wird die Show von i&u, das für RTL auch bereits die "Ultimative Chartshow" verantwortet.

