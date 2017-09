Warum ZDFneo ab sofort nur noch ein bisschen orange ist

© ZDFneo/FEEDME

Knapp acht Jahre nach dem Sendestart präsentiert sich ZDFneo ab sofort in neuem Design - einige Tage früher als zunächst angekündigt. Die Farbe "Grelb" dominiert, doch das typische Orange ist nicht ganz verschwunden. DWDL.de mit ersten Eindrücken...



Eigentlich erst für den 1. Oktober angekündigt, hat ZDFneo überraschend bereits am Dienstag in den Morgenstunden sein Design umgestellt. Farblich setzt der Sender fortan auf Türkis, Brombeer und "Grelb", also ein recht grelles Gelb, das durch Schwarz und Weiß ergänzt wird. Man habe mehr als ein leichtes Make-up gewollt, ließ ZDF-Marketing-Chef Thomas Grimm (Foto) ereits vor wenigen Wochen verlauten . Und tatsächlich mutet ZDFneo nach dem Redesign ganz anders an als in den vergangenen acht Jahren, in denen sich ZDFneo zumindest optisch nicht weiterentwickelt hat.

Mit den Planungen für die Umstellung hat das ZDF bereits Ende vergangenen Jahres begonnen. In der Zwischenzeit fiel auch die Entscheidung, den vom Hauptprogramm bekannten Orange-Ton massiv zurückzufahren. "Orange wird auch zukünftig seinen Platz in der Kommunikation für ZDFneo haben", sagt Grimm im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Die kreisrunde Trägerfläche des Claims 'Sieh's mal neo' wird konsequent in Orange gehalten und jede Logoanimation beinahltet Orange als durchlaufenden Akzent in dem Buchstaben 'o'."

Gleichzeitig tritt das "ZDF" in der Gestaltung zurück, während die "neo"-Betonung weit ausgeprägter ist als bisher. Anders als die Kollegen von Nitro, die seit einigen Wochen auf den RTL-Zusatz im Namen verzichten (DWDL.de berichtete), war ein Verzicht aufs ZDF bei ZDFneo aber nie angedacht, stellt der Marketing-Chef klar und fragt: "Warum sollten wir auf das 'Qualitätssiegel' verzichten?" Grimm: "Das 'ZDF' muss nicht verschwiegen werden, ganz im Gegenteil: wir freuen uns über die erfolgreiche Programmgestaltung. Wir alle blicken wechselseitig auf den Programmerfolg von ZDF und ZDFneo."

Eine große Aufgabe steht nun allerdings noch bevor, schließlich ist das Design vieler Eigenproduktionen an die bisherige Optik des Senders angelehnt. "Das ist tatsächlich die große Herausforderung, die es dauerhaft zu meistern gilt", räumt Thomas Grimm gegenüber DWDL.de ein. "Auch in die Optik der Eigenproduktionen sollte diese neue 'Leichtigkeit', diese neue Freiheit, die fünf unterschiedliche Schriften und drei unterschiedliche Farben bieten, einfließen. Unser Anspruch wird sein, hier die Programmverantwortlichen und die Produktionshäuser gleichermaßen im Umgang mit den neuen Möglichkeiten, die das Design von ZDFneo zukünftig bietet, zu beraten."

Mit den eigenen Promo-Elementen will der Sender jetzt den Anfang machen. "Promodents nennen wir den Hybrid aus Promotion und Station-Ident. Kleine, 360°-einsetzbare und leicht zu teilende Clips, die mit frischem Ansatz und einer Portion Humor das ZDFneo Programm gleichermaßen promoten und Trailerstrecken auflockern", so der Marketing-Chef des ZDF. "Und zudem Zitatpromos mit denen die Protagonisten unserer Serien und Formate mehr in den Mittelpunkt rücken."

