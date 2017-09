ProSieben macht Darts mit Paulke, Schölermann und Icke

© SPORTSFREUDE

Wenn die World Series of Darts im Oktober in Düsseldorf Station macht, dann werden die Partien bekanntlich bei ProSieben und ProSieben Maxx zu sehen sein. Inzwischen steht auch fest, mit welchem Personal der Sender an den Start gehen wird.



26.09.2017 - 11:23 Uhr von Alexander Krei 26.09.2017 - 11:23 Uhr

ProSieben hat Elmar Paulke als Kommentator für seine Darts-Übertragung im Oktober verpflichtet. Der Schritt kommt wenig überraschend, ist die Stimme des langjährige Darts-Kommentators von Sport1 doch bereits seit einiger Zeit in diversen ProSieben-Shows zu hören - zu Jahresbeginn kommentierte er für den Sender auch bereits die "Promi-Darts-WM".

ProSieben hatte kürzlich angekündigt, zusammen mit ProSieben Maxx am 20. und 21. Oktober die "World Series of Darts - German Masters" live aus Düsseldorf übertragen zu wollen. Los geht es am Freitagabend um 20:15 Uhr bei ProSieben Maxx, ehe ProSieben ab 22:30 Uhr übernimmt. Am nächsten Tag steigt ProSieben Maxx um 14:00 Uhr ein, Halbfinale und Endspiel sind ab 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen.

Abseits von Elmar Paulke steht das weitere Personal inzwischen ebenfalls fest: Moderiert werden die Live-Übertragungen von Thore Schölermann und Christoph "Icke" Dommisch, den Zuschauer von ProSieben Maxx bislang vorwiegend aus den NFL-Übertragungen kennen. Bei dem Darts-Turnier gehen acht Spieler an den Start, darunter Michael van Gerwen, Phil Taylor, Peter Wright, Gary Anderson und Max Hopp, die deutsche Nummer eins.

