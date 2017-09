Matthes verlässt "HuffPost" in Richtung "Handelsblatt"

© Handelsblatt

Sebastian Matthes, Gründungs-Chefredakteur der deutschen Ausgabe der "Huffington Post", verlässt das Unternehmen und kehrt zur Verlagsgruppe Handelsblatt zurück. Bei der Wirtschaftszeitung wird er Head of Digital und Vize-Chefredakteur.



26.09.2017 - 15:38 Uhr von Timo Niemeier



Chefredakteur Sven Afhüppe sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sebastian Matthes einen hervorragenden Journalisten und ausgewiesenen Digitalexperten gewinnen konnten. Er ist der richtige Mann für diese wichtige Position. Mit ihm an der Spitze wollen wir unsere Bezahl-Modelle weiter ausbauen und unsere Leserinnen und Leser im Zeitalter der Digitalisierung informieren und inspirieren." Sebastian Matthes selbst erklärt: "Ich freue mich sehr darauf, mit dem Redaktionsteam des ‘Handelsblatts’ analytischen und investigativen Wirtschaftsjournalismus in der Zeitung und auf der Onlineplattform zu machen. Es ist schön, in ein Haus zurückzukehren, das in den vergangenen Jahren auf all seinen Kanälen von Print über Online bis hin zu Veranstaltungen an Journalismus als Geschäftsmodell glaubt, dementsprechend investiert und damit nicht aufhören wird."

Matthes ist seit 2013 bei der deutschen Ausgabe der "Huffington Post" und leitet diese bislang als Chefredakteur. Davor arbeitete er sieben Jahre lang bei der "Wirtschaftswoche", die zur Verlagsgruppe Handelsblatt gehört. Dort war er zunächst als Redakteur und später als Ressortleiter tätig.

