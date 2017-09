Sat.1 zeigt Show mit Frier und Yanar ab Mitte Oktober

© obs/SAT.1/Guido Ohlenbostel

Die bereits vor einiger Zeit angekündigte Comedy-Showmit Kaya Yanar und Caroline Frier schafft es Mitte Oktober auf die Bildschirme. Sat.1 zeigt das von Jochen Schropp moderierte Format immer freitags zur besten Sendezeit.



von Timo Niemeier

Noch bis zum 13. Oktober zeigt Sat.1 am Freitagabend ab 20:15 Uhr "Paul Panzers Comedy-Spieleabend". Da die Show aber nach wie vor nicht überzeugen kann, erst die letzte Ausgabe erzielte mit 7,3 Prozent Marktanteil einen neuen Tiestwert, wird man wohl froh sein, wenn alle Folgen gesendet sind. In den Wochen danach wird man aber trotzdem nicht auf Shows verzichten. Ab dem 20. Oktober zeigt Sat.1 nämlich die schon vor geraumer Zeit angekündigte Comedy-Show "Das gibt’s doch gar nicht".

In der von Jochen Schropp moderierten Sendung werden "verblüffende oder kuriose Gegenstände" präsentiert. Zwei Promi-Teams müssen dann in drei Spielrunden rätseln: Was ist das? Was kann das Ding? Gibt es das wirklich? Bereits bekannt war, dass Kaya Yanar und Caroline Frier die zwei Teams anführen werden. In der ersten Folge tritt Caroline Frier mit ihrer Schwester Annette und Ingolf Lück gegen Kaya Yanar, Armin Rohde und Janine Kunze an. Produziert wird die neue Show von EndemolShine.

