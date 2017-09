Neue ZDF-Serie "Zarah" muss ihren Platz räumen

© ZDF/Jules Esick

Das ZDF reagiert auf die schlechten Quoten und verschiebt die neue Serie "Zarah - Wilde Jahre" nach nur zwei Folgen ins Nachtprogramm. Immerhin: Dank ZDFneo bleibt der bisherige Sendeplatz erhalten. Die "Pubertier"-Dosis wird derweil erhöht.



"Uns ist bewusst, dass man bei Drama-Serien häufig einen längeren Atem benötigt." Das sagte Heike Hempel, Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm / Serie II beim ZDF, vor dem Start der neuen Serien "Das Pubertier" und "Zarah - Wilde Jahre" im Gespräch mit DWDL.de. Angesichts von weniger als zwei Millionen Zuschauern, die in der vorigen Woche bei "Zarah" einschalteten, ist das mit dem langen Atem allerdings so eine Sache. Nach nur zwei Folgen zieht der Sender nämlich bereits die Reißleine.

Mit sofortiger Wirkung verliert die Serie über eine junge Frau, die sich im Journalismus der 70er Jahre durchsetzen muss, ihren Primetime-Sendeplatz im ZDF. Stattdessen wandert "Zarah - Wilde Jahre" ins Nachtprogramm, wo die restlichen Folgen jeweils um 00:45 Uhr ausgestrahlt werden. Kleiner Trost für Fans: Bei ZDFneo soll "Zarah" auch weiterhin donnerstags um 21:00 Uhr gesendet werden, sodass Fans der Produktion von Bantry Bay zumindest eine gute Alternative angeboten bekommen.

Im Hauptprogramm setzt das ZDF stattdessen ab 20:15 Uhr fortan auf Doppelfolgen von "Das Pubertier". Mit 2,55 Millionen Zuschauern musste auch der zweite Serien-Neustart des Senders nach der ersten Folge kräftige Verluste hinnehmen - die Auftakt-Folge hatten immerhin noch mehr als 3,3 Millionen Zuschauer gesehen. Trotz der enttäuschenden Entwicklung hat man die Hoffnung auf dem Lerchenberg allerdings ganz offensichtlich noch nicht komplett aufgegeben.

Weil die von UFA Fiction produzierte Serie durch die Ausstrahlung in Doppelfolgen allerdings schneller vorbei ist als bislang geplant, werden "Die Bergretter" übrigens schon früher auf den Bildschirm zurückkehren: Am 19. Oktober nimmt das ZDF kurzerhand eine Wiederholung ins Programm, neue Folgen sollen dann ab dem 9. November gezeigt werden (DWDL.de berichtete). Spätestens dann dürfte das Quoten-Problem am Donnerstagabend wieder gelöst sein.

