ZDF: "Die Bergretter" kehren im November zurück

© ZDF/Thomas R. Schumann

Mit seinen Serien am Donnerstagabend hat das ZDF derzeit aus Quotensicht ein größeres Problem. Ab November dürften diese Sorgen aber erstmal der Vergangenheit angehören. Dann sind die "Bergretter" wieder im Einsatz.



25.09.2017 - 19:01 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2017 - 19:01 Uhr

Ein einstelliger Marktanteil fürs "Pubertier", gerade mal noch 1,64 Millionen Zuschauer für "Zarah" - mit seinen neuen Serien am Donnerstagabend fährt das ZDF derzeit nicht gerade in der Erfolgsspur. Die Saure-Gurken-Zeit auf diesem Sendeplatz dürfte aber im November wieder Geschichte sein. Nachdem am 2. November die nächste Primetime-Ausgabe von "Bares für Rares" ungleich höhere Reichweiten bringen dürfte, steht ab dem 9. November eine weitere sichere Bank auf dem Programmplan: "Die Bergretter".

Sechs Wochen lang werden die "Bergretter" dann im Einsatz sein. Los geht's mit der Folge "Am Abgrund". Darin findet Markus Kofler (Sebastian Strobel) die Leiche eines Bergführers. Während zunächst alles auf einen Absturz hindeutet, wird kurz darauf klar, dass Fremdeinwirkung im Spiel war - es gibt also ganz ZDF-typisch auch eine Krimi-Handlung.

"Die Bergretter" kommen aus Quotensicht zwar nicht an den "Bergdoktor" heran, im Schnitt sahen im vergangenen Jahr aber 4,6 Millionen Zuschauer zu, was für starke 14,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte es die Reihe deutlich schwerer, hier lag der Marktanteil mit im Schnitt 6,1 Prozent auf recht mäßigem Niveau.

Teilen