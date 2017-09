ProSieben Maxx erbt quotenschwaches "The Strain"

© FX

Nachdem die erste Staffel von "The Strain" eine katastrophale Quotenentwicklung bei ProSieben nahm, hatte man beim Sender lange keine Lust mehr auf die Serie. Nun kehrt sie zurück, allerdings nicht mehr bei ProSieben, sondern bei ProSieben Maxx.



27.09.2017 - 10:40 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2017 - 10:40 Uhr

Mit 1,74 Millionen Zuschauern und 15,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die US-Serie "The Strain" im Juli 2015 richtig gut am späten Abend gestartet. Danach fielen die Quoten bei ProSieben allerdings schnell ab, wenige Wochen später verschob der Sender die Serie gleich zweimal weiter nach hinten, die letzten Folgen liefen schließlich mitten in der Nacht. Im Oktober 2015 waren alle Folgen der ersten Staffel gezeigt, seither warten Fans der Serie auf eine Fortsetzung.

Marktanteils-Trend: The Strain



Nun, rund zwei Jahre später, findet die zweite Staffel doch noch ihren Weg auf die Bildschirme. Nach der katastrophalen Quotenentwicklung hat ProSieben allerdings keine Lust mehr auf "The Strain", die neuen Folgen werden künftig bei ProSieben Maxx zu sehen sein. Der Sender zeigt die 13 neuen Folgen ab dem 16. Oktober immer montags ab 22:05 Uhr.





In den USA lief gerade erst die vierte und letzte Staffel, in Deutschland sind diese Episoden derzeit bei Sky zu sehen. Bei einem Erfolg hätte ProSieben Maxx also noch ein paar weitere Folgen in der Hinterhand. In der zweiten Staffel arbeiten Dr. Ephraim "Eph" Goodweather und seine Kollegin Dr. Nora Martinez an der Entwicklung einer biologischen Waffe, um die Vampire zu bekämpfen. Inzwischen wurde auch schon Ephs Frau infiziert.

Teilen