ProSieben arbeitet an Schweizer "Topmodel"-Ausgabe

Nach Deutschland und Österreich wird im kommenden Jahr auch die Schweiz eine eigene "Topmodel"-Ausgabe bekommen. "Switzerland’s Next Topmodel" wird von RedSeven produziert und läuft auf ProSieben Schweiz und Puls 8.



27.09.2017 - 11:55 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2017 - 11:55 Uhr

In Deutschland ist "Germany’s Next Topmodel" seit Jahren ein wichtiger Quotengarant für ProSieben und auch in Österreich produziert die Sendergruppe mit "Austria’s Next Topmodel" eine länderspezifische Ausgabe der Show. Nun will ProSiebenSat.1 auch die Schweiz in Angriff nehmen: Im Herbst 2018 soll auf ProSieben Schweiz und dem kleinen Schwestersender Puls 8 "Switzerland’s Next Topmodel" starten, im kommenden Frühjahr werden die Kandidaten gecastet. Gedreht wird im Sommer. Ähnlich wie in Österreich werden sich Frauen und Männer bewerben können.

"Das Format wird qualitativ hochwertig und im gleichen Stil produziert wie die gleichnamigen ausländischen Formate", sagte Andrea Haemmerli, Managing Director von SevenOne Media in der Schweiz bei einem Screening-Event verschiedener TV-Sender am Dienstag. Produktionsfirma wird RedSeven Entertainment, das Teil der ProSiebenSat.1-Gruppe ist und auch "Germany's Next Topmodel" und "Austria's Next Topmodel" umsetzt.

Weitere Informationen, etwa zur Moderation oder der Jury-Besetzung, gibt es derzeit noch nicht. Aber es ist in jedem Fall ein interessanter Schritt, ist es für ProSiebenSat.1 in der Schweiz doch eine der bislang größten inhaltlichen Investitionen.

