"Voll mit Toll": Kindersender Nick startet Imagekampagne

© Viacom

Um nach der bereits erfolgten Namensänderung auch allen Zuschauern den neuen Namen Nick ins Gedächtnis zu rufen, startet Viacom nun eine große Imagekampagne für seinen Kindersender. Im Mittelpunkt steht der neue Name.



27.09.2017 - 14:30 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2017 - 14:30 Uhr

Vor rund drei Monaten hat der Kindersender Nickelodeon seinen Namen geändert und heißt fortan wieder Nick. Nun startet Viacom eine große Imagekampagne für den Kindersender, um den neuen Namen und die Inhalte des Senders noch einmal allen Zuschauern näher zu bringen. Die Kampagne wurde für den deutschsprachigen Raum gemeinsam mit der Agentur BDA Creative entwickelt und steht unter dem Motto "Nick - Voll mit Toll".

Im Vordergrund der Kampagne stehen echte Kinder ebenso wie bekannte Nick-Charaktere wie SpongeBob Schwammkopf, die die Zuschauer zweideutig zum "nicken" auffordern. Punkten will man durch kräftige Farben und das senderbekannte Orange. Ein Kernelement ist ein einminütiger Kinospot mit dem Rapper Fargo (siehe unten), für TV und Online gibt es entsprechend kürzere Versionen.

"Unsere Kampagne zeigt, wofür die neue Markenausrichtung von Nick steht: Kindgerechtes Fernsehen zum Mitmachen, das Kindern und Eltern gefällt. Nick ist überraschend, kreativ und steckt voller toller Sachen", sagt Thilo Schlüter, Vice President Marketing & Communications GSA bei VIMN. Marc Strotmann, Geschäftsführer Kreation bei BDA Creative, ergänzt: "Wir haben den Sendernamen in den Mittelpunkt gerückt und zu einer Einladung an alle Kinder gemacht, die gerne Spaß haben."

Kampagne Nick (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Teilen