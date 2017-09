"Hooten & the Lady" erleben ihre Abenteuer bei ZDFneo

© Sky Deutschland

Knapp ein Jahr nach ihrer Premiere im Pay-TV bei Sky 1 kommt die britische Sky-Produktion "Hooten & the Lady" auch ins Free-TV. ZDFneo wird die erste Staffel am Freitagabend ausstrahlen.



27.09.2017 - 14:35 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2017 - 14:35 Uhr

Ab dem 17. November erleben die adelige britische Wissenschaftlerin Alexandra (Ophelia Lovibond, "Guardians of the Galaxy") und der raubeinigen US-Schatzsucher Hooten (Michael Landes, "Save me") ihre Abenteuer auch im Free-TV: ZDFneo zeigt die acht Folgen umfassende erste Staffel der britischen Sky-Produktion immer freitags ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen.

Zum Inhalt der Serie: So ungleich die beiden auch sein mögen, als Abenteurer-Duo auf der Suche nach verborgenen Schätzen harmonieren die beiden bestens. Sie bereisen die verschiedensten und faszinierendsten Schauplätze, um dort auf abenteuerliche Suche nach legendären Orten und Schätzen wie El Dorado oder dem verschollenen Sarg von Alexander dem Großen zu gehen. Das gemeinsame Reisen bringt sie nicht nur beruflich weiter, sondern fördert auch eine anbahnende Romanze.

