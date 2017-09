Thurn und Taxis wird regelmäßiger Eurosport-Gast

© Eurosport

Fritz von Thurn und Taxis hat gerade erst seine Kommentatoren-Karriere bei Sky an den Nagel gehängt, nun hat er schon wieder einen neuen Job. Bei Eurosport wird er künftig regelmäßig im Rahmen des "Kicker"-Talks "#TGIM" zu sehen sein.



27.09.2017 - 14:40 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2017 - 14:40 Uhr

Nur wenige Kommentatoren haben in den vergangenen Jahren so viel polarisiert wie Fritz von Thurn und Taxis, entweder man liebte oder hasste ihn. Zuletzt entwickelte sich um den Sky-Kommentator aber ein regelrechter Kult, der sich in den sozialen Netzwerken durch den Hashtag #FritzLove niederschlug. Nun beendete Thurn und Taxis zuletzt bekanntlich seine Karriere als Kommentator, Fußballfans müssen dennoch nicht auf ihn verzichten.

Demnächst wird er nämlich verstärkt bei Eurosport zu sehen sein, also dem derzeit wohl größten Konkurrenten seines ehemaligen Arbeitgebers. Im Rahmen des "Kicker"-Talks "#TGIM" wird Thurn und Taxis demnächst immer mal wieder zu sehen sein. Gernot Bauer, Head of Sports bei Discovery Networks Deutschland, sagt dazu: "Fritz von Thurn und Taxis ist ein Grandseigneur der deutschen Kommentatoren-Zunft. Sein Stil ist gelebte Fußball- Kultur und seine stets authentische und emotionale Art und Weise Kult. Wir freuen uns sehr, dass Fritz weiterhin Lust und Freude hat das aktuelle Fußballgeschehen zu begleiten und so unsere Freitags-Talk-Zuschauer in den Genuss seiner Einschätzungen und Anekdoten kommen." Eurosport spricht euphorisch von einem "TV-Comeback", wenngleich Thurn und Taxis in den vergangenen Monaten immer mal wieder im Fernsehen zu sehen war. Der Ex-Kommentator selbst freut sich jedenfalls auf seine neue Aufgabe: "Das Feuer wie auch das Wissen über die Bundesliga ist natürlich nicht über die Sommerpause erloschen. Von daher freue ich mich bei Eurosport das gut dosiert fortzuführen zu können. Man geht ja nie so ganz." Wie oft er nun genau im Rahmen der Talk-Sendung zu sehen sein wird, hat Eurosport nicht bekanntgegeben.

