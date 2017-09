i&u produziert neue Wissens-Reihe mit Physik-Youtuber

© i&u TV / Jacob Beautemps

Die Kölner Produktionsfirma i&u TV kooperiert mit dem Magazin "Spektrum der Wissenschaft". Es geht dabei um eine neue Video-Reihe mit dem Physik-Youtuber Philip Häusser, von der zunächst zehn Folgen entstehen werden.



28.09.2017

Vor knapp eineinhalb Jahren entwickelte die Kölner Produktionsfirma i&u TV mit "Phil's Physics" ihr erstes Youtube-Format, jetzt macht man mit dem traditionsreichen Wissenschaftsmagazin "Spektrum der Wissenschaft" gemeinsame Sache. Von diesem Donnerstag an geht unter dem Titel "Auftrag Wissen" eine neue Video-Reihe mit dem Youtuber Philip Häusser an den Start, in der der 29-jährige Physiker in zunächst zehn Folgen Fragen aus der Welt der Wissenschaft beantworten wird.

"Ich freue mich sehr über die Kooperation mit 'Spektrum der Wissenschaft'. Wir haben in toller Zusammenarbeit zehn spannende Themen erarbeitet und in Videos verwandelt, die das Beste aus den beiden Welten Wissenschaftsjournalismus und Youtube vereinen", so Häusser, dessen Videos aus seiner neuen Reihe nicht nicht auf seinem Youtube-Kanal erscheinen werden, sondern auch auf Spektrum.de.

"Spektrum"-Chefredakteur Carsten Könneker: "Videos werden bei Nutzerinnen und Nutzern immer beliebter. Durch die Kooperation mit 'Phil's Physics weiten wir unser Angebot auf Spektrum.de und insbesondere auf unsere Video-Plattform weiter aus."





Philip Häusser hat 2014 seinen Master of Science in Physik an der University of California, Santa Cruz (USA) gemacht. Aktuell schließt er seine Promotion in Informatik an der TU München ab. Seit Jahren ist Häusser zu Physik-Themen für diverse Sender im Einsatz, aktuell steht er unter anderem für die ZDF-Produktion "Terra X - Lesch & Co." und den "Tigerentenclub" vor der Kamera.

