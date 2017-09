Berben verfilmt "Wannseekonferenz" für das ZDF

© ZDF

Das ZDF widmet sich einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Zusammen mit Constantin Television soll die "Wannseekonferenz" verfilmt werden. 1942 hatte die NS-Diktatur dort den systematischen Mord an der jüdischen Bevölkerung beschlossen.



28.09.2017 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 28.09.2017 - 10:23 Uhr

Ein weiteres Kapitel deutscher Geschichte soll verfilmt werden: Die "Wannseekonferenz" wird zum titelgebenden Thema eines Fernsehfilms, der in Zusammenarbeit von Constantin Television mit dem ZDF entstehen soll. Die Handlung spielt im Januar 1942, als 15 hochrangige Vertreter des Dritten Reichs in einer Villa am Berliner Wannsee über die systematische Vernichtung von elf Millionen Menschen beraten.

Produzent des Films ist Friedrich Oetker, Oliver Berben fungiert als Executive Producer. "In Zeiten von gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umstürzen ist die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte allgegenwärtig und wichtig", sagt Berben über das neue Projekt. "Wie schon bei Filmen wie 'Das Zeugenhaus' oder 'Krupp - Eine deutsche Familie', ist 'Die Wannseekonferenz' für die Constantin Film und das ZDF ein weiterer Schritt, die Erinnerung an dieses schwarze Kapitel der deutschen Geschichte am Leben zu erhalten. Es freut uns sehr, dieses große und komplexe Thema verantwortungsvoll mit dem ZDF anzugehen."

Wer die Hauptrollen in dem Spielfilm übernimmt, steht noch nicht fest. Auch Angaben zu Drehstart und Ausstrahlungsbeginn waren zunächst nicht zu erfahren.

