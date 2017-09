Diekmann soll "Next Media Accelerator" bekannter machen

© obs/dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH/Maurizio Gambarini

Der von mehr als 20 Medienunternehmen finanzierte "Next Media Accelerator", der mediennahe Startups unterstützt, holt sich selbst Hilfe an Bord: Ex-"Bild"-Chef Kai Diekmann soll für mehr Bekanntheit bei Startups und Investoren sorgen.



28.09.2017 - 10:33 Uhr von Uwe Mantel 28.09.2017 - 10:33 Uhr

2015 initiierte die dpa den "Next Media Accelerator" und gewann mehr als 20 deutsche und österreichische Medienunternehmen als Partner, darunter beispielsweise Gruner + Jahr oder Springer. Gemeinsam wollen sie "inhaltegetriebene Startups aus Europa und Israel" unterstützen. Um diesem Programm mehr Bekanntheit zu verschaffen, hat man nun den ehemaligen "Bild"-Herausgeber Kai Diekmann zum "Global Advisor" ernanntn.

In dieser Rolle soll er dem Management des Next Media Accelerator helfen, das Programm in der weltweiten Startup-Szene sowie bei Medienkonzernen und Investoren zu mehr Bekannheit zu verhelfen. Der Schwerpunkt liege neben Europa und Israel auch auf den USA.

"Der next media accelerator ist als europäische Plattform für Medien-Startups schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Das Modell eines neutralen Branchen-Accelerators, der die besten Gründer mit führenden Medien und Werbern verknüpft, ist aus meiner Sicht besonders gut geeignet, den digitalen Wandel unserer Branche voran zu bringen", sagt Kai Diekmann über sein Engagement.

"Kai Diekmann hat bei 'Bild' eindrucksvoll bewiesen, wie eine etablierte Medienmarke die Digitalisierung als Chance nutzt und dabei auch gezielt auf junge Gründer von außen setzt", sagt Nico Lumma, Managing Partner des Next Media Accelerator. "Er genießt nicht nur in der internationalen Medienbranche, sondern auch bei Entscheidern in Technologie und Politik einen herausragenden Ruf. Wir freuen uns, ihn als Ratgeber gewonnen zu haben."

