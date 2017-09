"The-Voice"-Kandidaten sind schon vor Sendestart auf Tour

© obs/The Voice of Germany/Claudius Pflug

Ab dem 19. Oktober ist die nächste Staffel von "The Voice of Germany" bei ProSieben und Sat.1 zu sehen. Doch noch bevor die Kandidaten erstmals im Fernsehen zu sehen sind, schicken die Sender einige davon schon auf Tour.



28.09.2017 - 13:39 Uhr von Uwe Mantel 28.09.2017 - 13:39 Uhr

Noch sind es drei Wochen hin bis zum Start der nächsten Staffel von "The Voice of Germany" bei ProSieben, die Dreharbeiten laufen aber schon seit einiger Zeit auf vollen Touren. Und einige der Kandidaten der diesjährigen Staffel schickt ProSiebenSat.1 nun sogar noch vor dem Sendestart auf Tour, um für die neuen Folgen zu werben.

Ab dem 6. Oktober fährt ein Tourbus durchs Land und macht Station in Hannover, Berlin, Hamburg, Soltau, Bad Münstereifel, Düsseldorf, Krefeld, Günzburg und München. Dort treten einige der Kandidaten der neuen Staffel in Straßenkonzerten auf. Details zu den Terminen nennt ProSiebenSat.1 in einer Pressemitteilung.

Im Fernsehen startet "The Voice of Germany" dann am Donnerstag, 19. Oktober, Sat.1 hält am Sonntags-Sendeplatz fest und geht somit am 22. Oktober ins Rennen. Nicht mehr mit dabei sein wird dann Andreas Bourani, der im vergangenen Jahr mit seinem Schützling Tay Schmedtmann gewonnen hat. Neben Samu Haber, Yvonne Catterfeld und dem Duo Michi Beck/Smudo ist dann stattdessen Mark Forster als Coach mit von der Partie.

