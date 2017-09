Barths Personality-Show kehrt Anfang November zurück

© RTL / Sebastian Drüen

Anfang November startet die neue Staffel von "Willkommen bei Mario Barth" bei RTL, insgesamt sechs frische Folgen werden im Anschluss an "Das Supertalent" gezeigt. Zuletzt ließ das Interesse an der Sendung spürbar nach.



28.09.2017 - 18:01 Uhr von Timo Niemeier 28.09.2017 - 18:01 Uhr

Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe hat sich die Frühjahrsstaffel von "Willkommen bei Mario Barth" deutlich schwerer getan als in der Vergangenheit, Barth hatte sicherlich auch mit der schwächeren Performance von "DSDS" zu kämpfen. Im Herbst 2016 sah es mit durchschnittlich 16,0 Prozent noch deutlich besser aus. Nun hat RTL bekanntgegeben, wann Barth mit seiner Personality-Show zurück auf die Bildschirme kehren wird.

Ab dem 4. November zeigen die Kölner insgesamt sechs neue Folgen immer samstags ab 22:30 Uhr. Nach dem "Supertalent" sollte Barth einfacheres Spiel haben. In den Wochen davor zeigt RTL "Take Me Out", die Datingshow startet am kommenden Samstag in ihre neue Staffel. Für die neuen Folgen von "Willkommen bei Mario Barth" hat RTL unter anderem Sascha Grammel, Samu Haber, Dieter Nuhr, Hendrik Duryn, Andreas Gabalier, die Ehrlich Brothers und Paul Panzer als Gäste angekündigt.

