Im "Outlander"-Schlepptau: Vox setzt "Major Crimes" fort

Gute Nachrichten für Fans der US-Serien "Major Crimes" und "Chicago P.D.": Vox wird die fünfte Staffel der erstgenannten Serie ab November fortsetzen. "Chicago P.D." geht dann ohne Pause in die dritte Staffel.



28.09.2017 - 18:36 Uhr von Timo Niemeier 28.09.2017 - 18:36 Uhr

Wenn "Outlander" bei Vox am 8. November zur besten Sendezeit in die dritte Staffel startet, setzt Vox auch im Anschluss auf frische US-Ware: Ab 22:35 Uhr zeigt der Sender nämlich den zweiten Teil der fünften Staffel von "Major Crimes". Das hat Vox nun angekündigt. Der erste Teil lief Anfang des Jahres, konnte mit durchschnittlich 5,5 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe aber nicht überzeugen.

Zwei Tage später startet "Chicago P.D." auf dem angestammten Sendeplatz am späten Freitagabend ab 23:05 Uhr in seine dritte Staffel. Vox setzt die Serie damit nahtlos fort: Eine Woche zuvor wird man das Finale von Staffel zwei zeigen. Im Vorfeld laufen wie gehabt eine neue Folge von "Chicago Med" und zwei Folgen "Law & Order: SVU".

