Weil Real Madrid am Ende der Halbfinal-Partie gegen Bayern München doppelt traf, steht das Team nun neben Borussia Dortmund im Finale der Champions League. Für die Münchner war es ein Abend zum Vergessen - ganz im Gegensatz zu den Sendern, die das Match übertrugen bzw. Highlights davon zeigten oder sich auf andere Art und Weise damit beschäftigten. Bayerns CL-Halbfinale zog auf vielen Wegen.

Zuallererst profitierte natürlich DAZN, wo die Partie exklusiv zu sehen war. Alleine beim linearen Kanal DAZN 1 HD sahen im Schnitt 410.000 Menschen ab 21 Uhr zu, das entsprach 2,0 bei allen und 3,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und das ist natürlich nicht die Gesamtreichweite, ein Großteil der DAZN-User dürfte das Spiel in der App gesehen haben, die in diesen Zahlen nicht erfasst ist. Die Streamingzahlen werden von der AGF erst mit einiger Verzögerung veröffentlicht. Laut DAZN macht die lineare Nutzung in der Regel nur rund 15 bis 20 Prozent des Gesamtangebots aus.

DAZN war damit linear auch erfolgreicher als in der letzten Woche, als man mit Dortmunds Hinspiel-Sieg gegen Paris schon gute Quoten eingefahren hatte (DWDL.de berichtete). Vor- und Nachberichte kamen beim linearen DAZN-Sender am Mittwoch übrigens auf 2,1 und 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Ob DAZN die Werte mit dem Finale noch einmal steigern kann, bleibt abzuwarten - das Spiel um die Krone in der Königsklasse am 1. Juni wird bekanntlich auch im ZDF zu sehen sein.

Apropos ZDF: Die Mainzer profitierten am Mittwoch ebenfalls von Bayerns CL-Aus, waren sie doch die ersten, die Bilder der Partie im Free-TV zeigen konnten. Die Zusammenfassung des Spiels im Rahmen einer "sportstudio UEFA CL"-Ausgabe erreichte am späten Abend 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 17,2 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung angesichts von 13,1 Prozent sehr gefragt. Damit konnte man die Quoten der vorausgegangenen Sendung spürbar steigern, "Die Spur" kam zuvor nur auf 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Und dann war da auch noch Sport1, das zum CL-Halbfinale seinen "Fantalk" auf Sendung schickte. Dort sah man unter anderen, wie Mario Basler und Stefan Effenberg das Bayern-Aus verfolgten und kommentierten. Sport1 brachte es damit auf eine Reichweite in Höhe von 650.000 sowie 3,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Beim jungen Publikum lag man mit 3,3 Prozent auf einem ähnlichen Niveau. Die Übertragung war damit ein großer Erfolg für den Spartenkanal.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;