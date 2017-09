Paula Lambert wird bei P7S1 künftig noch sichtbarer

© Sixx/Marc Rehbeck

In wenigen Tagen startet bei Sixx die neue Staffel von "Paula kommt!". Aber auch darüber hinaus wird Paula Lambert künftig verstärkt in Erscheinung treten, Sender und Sendergruppe wollen ein "360-Grad-Universum" rund um die Sex-Experten bauen.



29.09.2017 - 10:48 Uhr von Timo Niemeier 29.09.2017 - 10:48 Uhr

Seit 2013 ist Paula Lambert nun schon bei Sixx mit ihren "Sex und gute Nacktgeschichten" zu sehen, seit 2016 hat die Sex-Expertin einen Exklusivvertrag mit der ProSiebenSat.1-Gruppe. Und im Rahmen dessen soll Lambert künftig verstärkt in Erscheinung treten, man wolle ein "360-Grad-Universum" rund um Lambert kreieren, heißt es vom Medienkonzern.

So startet die neue Staffel von "Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten" am 4. Oktober in die neue Staffel. Im Frühjahr erscheint zudem mit "Paula kommt!" das Buch zur Sendung. Online soll Lambert auf der Sixx-Webseite Fragen von Zuschauern beantworten und via Whatsapp und Facebook Tipps und Tricks rund um die Themen Liebe, Sex und Partnerschaft geben. Hinzu kommen noch das Online-Coaching-Portal "Sexapy" sowie eine eigene Sex-Toy-Kollektion, die ProSiebenSat.1 exklusiv über seinen Erotik-Shop Amorelie vertreibt.

Wiebke Schodder, Senderchefin von Sixx, erklärt: "Wie vielschichtig und abwechslungsreich Sex ist, zeigt Paula Lambert im TV seit langem - und das jenseits von Voyeurismus und Schmuddeligkeit. Dieses breite Spektrum greift auch die 360°-Produktwelt rund um Paula Lambert auf. Wir heben Paula, Sex und Sixx auf ein neues Level - und schaffen damit ein zweites umfassendes Markenportfolio neben Enie van de Meiklokjes' 'Sweet & Easy' und dem Thema Backen."

Teilen