Sky und Astra verlängern Verbreitungspartnerschaft

Für die Verbreitung seiner Programme hat sich Sky Deutschland die Kapazität von sieben Transpondern auf Astra gesichert. Eine entsprechende Partnerschaft zwischen Sky und dem Luxemburger Satellitenbetreiber SES wurde verlängert.



29.09.2017 - 12:50 Uhr von Alexander Krei 29.09.2017 - 12:50 Uhr

Sky wird seine Programme auch weiterhin über Astra verbreiten. Der Pay-TV-Konzern hat sich jetzt mit dem Satellitenbetreiber SES auf eine Verlängerung der bestehenden Partnerschaft verständigt. Demnach sichert sich Sky langfristig die Kapazität für die Übertragung seines Programmangebots über Astra 19,2° Ost. Die Vereinbarung umfasst dabei die Nutzung von sieben Transpondern.

"Die Vereinbarung ist ein wichtiges Signal in den Markt, dass lineares Fernsehen gerade im Hinblick auf Pay-TV weiterhin attraktiv bleibt. Der Vertrag sichert Sky-Kunden mit Satellitenempfang langfristig eine Übertragung des Programmangebots in SD-, HD- und Ultra HD-Qualität", sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland, zuständig für die Vermarktung von Astra und MX1 Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Zuge des Deals wurde auch die bestehende Partnerschaft mit dem Dienstleister MX1 um Dienstleistungen im Bereich Sport & Events erweitert. Mühleib: "Liveübertragungen aus der ganzen Welt spiegeln den unmittelbaren Mehrwert von linearem Fernsehen wider: Sie begeistern zeitgleich ein Millionenpublikum. Satellit stellt dafür den sichersten und schnellsten Übertragungsweg zur Verfügung und MX1 bietet den optimalen Service, um die Übertragung vom Veranstaltungsort direkt in die Haushalte der Zuschauer zu ermöglichen."

