"X-Men"-Serie "The Gifted" läuft ab Januar bei Fox

In den USA geht die Marvel-Serie "The Gifted", die im "X-Men"-Universum spielt", ab Oktober an den Start, hierzulande muss man sich bis Mitte Januar gedulden. Dann zeigt das deutsche Fox die erste Staffel.



29.09.2017 - 18:10 Uhr von Uwe Mantel 29.09.2017 - 18:10 Uhr

Die Zahl der Marvel-Serien ist in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen - und in Kürze kommt mit "The Gifted" schon die nächste hinzu: Die im "X-Men"-Universum angesiedelte Serie erzählt die Geschichte der Familie Strucker, deren Leben nach einem schwerwiegenden Zwischenfall vollkommen auf den Kopf gestellt wird. Die Eltern erfahren, dass ihre beiden Kinder über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen: Sie sind Mutanten.

Von einer feindlich gesinnten Regierung zur Flucht gezwungen, sucht die Familie Hilfe bei einem Netzwerk von Mutanten im Untergrund. Fortan müssen die Kinder lernen, ihre besonderen Begabungen zu meistern und an der Seite der anderen Mutanten um ihr Überleben zu kämpfen. Diesen Kampf kann man ab Oktober in den USA verfolgen und ab dem 17. Januar auch in Deutschland. Fox zeigt die erste Staffel dann immer mittwochs um 21 Uhr, wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket und Vodafone Select verfügbar.

Die Familie Strucker wird von Stephen Moyer ("Shots fired", "True Blood"), Amy Acker ("Person of Interest"), Natalie Alyn Lind ("Gotham") und Percy Hynes White ("Nachts im Museum 3") verkörpert. Zur Seite stehen den Struckers die Mutanten Eclipse/Marcos Diaz (Sean Teale, "Reign"), Blink/Clarice Ferguson (Jamie Chung, "Gotham"), Polaris/Lorna Dane (Emma Dumont, "Aquarius"), Thunderbird/John Proudstar (Blair Redford, "Satisfaction") und Sentinel Services Agent Jace Turner (Coby Bell, "Burn Notice").

