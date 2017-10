Sky startet Event-Sender zur Ozean-Konferenz

© Sky

Wenn sich Experten und hochrangige Persönlichkeiten zur Our Ocean Conference in Malta versammeln, dann werden Sky-Zuschauer die Veranstaltung live verfolgen können. Die Konferenz wird über zwei Tage hinweg auf einem Event-Channel übertragen.



02.10.2017 - 15:46 Uhr von Alexander Krei 02.10.2017 - 15:46 Uhr

Seit Beginn des Jahres engagiert sich die Sky-Gruppe mit der Initiative Sky Ocean Rescue für den Schutz der Meere. Anlässlich der von der EU in Malta veranstalteten Our Ocean Conference hebt Sky nun sogar zwei Tage lang einen eigenen Sender aus der Taufe: Am 5. und 6. Oktober soll die Veranstaltung in Deutschland, Österreich, Italien und Großbritannien übertragen werden. Für "Sky Ocean Rescue" wird an beiden Tagen der Kanal Sky Select Event A genutzt.

Die Übertragung und das mit Interviews und Dokumentationen versehene Rahmenprogramm der Konferenz werden vom englischen Sender Sky News gestaltet und stehen daher auch ausschließlich in englischer Sprache bereit. Das Programm kann zudem im Netz auf news.sky.com sowie auf dem YouTube-Channel des Nachrichtenkanals verfolgt werden.

"Zum ersten Mal heben wir bei Sky Deutschland anlässlich der Our Ocean Conference einen eigenen Event-Channel aus der Taufe, der sich ausschließlich diesem wichtigen Thema widmet", so Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland. "Wir sind stolz, Teil der großartigen, gruppenweiten Initiative von Sky zu sein und dazu beizutragen, unsere Zuschauer in Deutschland auf den Schutz der Meere aufmerksam zu machen."

