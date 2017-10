"Curvy Supermodel" entwickelt sich zum Export-Schlager

© RTL II

Das von Tresor TV entwickelte Castingformat "Curvy Supermodel" soll nicht nur hierzulande in die Verlängerung gehen, sondern erweist sich nun auch als Export-Erfolg. In Polen stellte die Show sogar "The Voice" in den Schatten.



04.10.2017 - 11:31 Uhr von Uwe Mantel

"Supermodelka Plus Size" - unter diesem Titel ging kurz nach dem Ende der zweiten Staffel hierzulande die erste internationale Adaption von "Curvy Supermodel" in Polen an den Start - und entwickelte sich dort zum vollen Erfolg. Bei Polsat erreichte die Castingshow einen durchschnittlichen Marktanteil von 14,3 Prozent und stellt damit sogar andere Casting-Formate wie "The Voice" in den Schatten.

Heute wurde nun bekannt gegeben, dass auch in den Niederlanden bald nach "Curvy Supermodels" gesucht wird: RTL5 lässt dort von der Produktionsfirma Tuvalu eine acht Folgen umfassende erste Staffel produzieren. Ebenfalls schon in Produktion sind Adaptionen in der Ukraine und Brasilien, Optionen wurden nach Frankreich, Spanien und Russland verkauft. In Spanien und Polen werden zudem die deutschen Originalfolgen ausgestrahlt.

Axel Kühn, Geschäftsführer von Tresor TV: "Wir sind sehr stolz, mit ‚Curvy Supermodel’ ein Format kreiert zu haben, das anscheinend weltweit den Nerv der Zeit trifft. Gleichzeitig zeigt es, dass sich der Formatmarkt verändert und geöffnet hat und nun auch deutsche Formate internationale Verkaufserfolge werden können. Ohne den Mut und die Unterstützung von RTL II hätte es dieses Format aber nie so weit gebracht, wofür wir den Senderverantwortlichen sehr dankbar sind."

