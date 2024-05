Boris Becker ist nicht nur in Deutschland für seine sportlichen Erfolge, Affären und finanziellen Probleme bekannt, auch in Großbritannien ist er vielen Menschen ein Begriff. Und das hat sich nach seiner Insolvenz, vielen unrühmlichen Schlagzeilen und seiner Zeit im britischen Gefängnis sicherlich nicht geändert - eher im Gegenteil. Daher ist es auch keine Überraschung, dass sich zunehmend auch (britische) Reality-Produzenten für den ehemaligen Tennisprofi interessieren.

Wie verschiedene britische Medien nun berichten, soll Becker Teil einer neuen Netflix-Show sein, die der Streamingdienst erst vor wenigen Wochen in Aussicht gestellt hatte. In "Bear Hunt", so der Titel des Formats, geht es darum, dass verschiedene Promis in einem Dschungel ausgesetzt werden, um dann vom Survival-Experten und TV-Abenteurer Bear Grylls gesucht zu werden. Moderiert werden soll das Ganze von Holly Willoughby ("This Morning", "Dancing on Ice").

Bestätigt ist die Personalie Becker für das Format allerdings noch nicht. Die "Bild" berichtet, dass die Macher der Show den ehemaligen Tennisprofi unbedingt haben wollen, die Verhandlungen aktuell aber noch laufen würden. Boris Becker selbst und sein Anwalt äußerten sich gegenüber der Boulevardzeitung nicht.

Auch eine Bestätigung von Netflix zum Teilnehmerfeld steht noch aus. Neben Boris Becker sollen nach Angaben von britischen Medien aber unter anderem auch der frühere Rugby-Spieler Danny Cipriani, Spice Girl Mel B, Sängerin Una Healy und Lottie Moss, Halbschwester von Model Kate Moss, an der Show teilnehmen und vor Bear Grylls flüchten, um möglichst nicht gefunden zu werden.