Der HR informiert im TV automatisiert über Unwetter

© HR

Wenn in Hessen Unwetter drohen, will der Hessische Rundfunk (HR) seine Zuschauer künftig besser informieren. Gelingen soll das mit einem automatisierten Verfahren, das ein Warnsymbol am Bildrand einblendet und auf den Videotext verweist.



04.10.2017 - 16:37 Uhr von Timo Niemeier 04.10.2017 - 16:37 Uhr

Bei künftigen Unwettersituationen in Hessen wird der HR seine Zuschauer ab sofort schneller als bislang über die neuesten Entwicklungen informieren. Der Sender erhält Meldungen des Deutschen Wetterdienstes und wenn diese die Warnstufe drei oder vier anzeigen, wird künftig automatisch ein Warnhinweis im TV eingeblendet, der auf eine entsprechende Seite im Teletext mit weitergehenden Informationen verweist.

Dadurch will der Sender sicherstellen, dass entsprechende Meldungen auch am Wochenende oder in der Nacht von den Zuschauern schnell gesehen werden. Erstmals sichtbar werden könnte das Symbol schon am kommenden Donnerstag, wenn das Tief Xavier Hessen erreicht. Der HR ist laut eigenen Angaben der erste Sender in Europa, der die Warnungen auf diese Art im TV verbreitet.

"Die Kriterien für eine solche Warnung sind vom Deutschen Wetterdienst klar definiert", sagt Silke Hansen, Leiterin der HR-Wetterredaktion in Frankfurt. Unter die Warnstufen drei und vier fallen unter anderem Gewitter mit Hagelschlag, Starkregen, Dauerregen, ergiebiger Schneefall und Orkanböen. "Wenn eine dieser Wettererscheinungen prognostiziert wird, wird vor Unwetter gewarnt."

