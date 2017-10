Nach 15 Jahren: "Navy CIS" verliert ein Urgestein

© CBS Broadcasting/Trae Patton

Fans der US-Serie "Navy CIS" müssen sich schon bald von einer der Hauptdarstellerinnen verabschieden: Pauley Perrette verlässt den Cast nach dem Ende der aktuellen Staffel. Sie war seit dem Start der Serie im Jahr 2003 mit dabei.



04.10.2017 - 20:46 Uhr von Timo Niemeier 04.10.2017 - 20:46 Uhr

Pauley Perrette wird künftig nicht mehr in der US-Serie "Navy CIS" zu sehen sein, das hat sie nun selbst via Twitter verkündet. Die Schauspielerin ist bereits seit dem Start im Jahr 2003 Teil des Casts und ist auch noch in der aktuellen Staffel zu sehen, die noch bis ins kommende Jahr geht. Darüber hinaus wird sie aber nicht mehr an der Serie mitwirken. Perrette spielt in "Navy CIS" mit Abigail "Abby" Sciuto eine Expertin für Forensik und Computertechnik.

"Es ist wahr, dass ich 'NCIS' nach dieser Staffel verlasse. Ich habe diese Entscheidung letztes Jahr getroffen. Ich hoffe, dass alle lieben und genießen, was Abby nicht nur für den Rest der Staffel macht, sondern ihnen in den letzten 16 Jahren gegeben hat." Zuletzt gab es Gerüchte über einen Ausstieg der Schauspielerin und auch über die möglichen Gründe. In ihrer Stellungnahme sagt Perrette nun, dass sie beim Sender nicht in Ungnade gefallen sei und dass sie auch keine Hautpflege-Linie auf den Markt bringen werde.

So it is true that I am leaving NCIS...

There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT — Pauley Perrette (@PauleyP) 4. Oktober 2017

