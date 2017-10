Mit Verona Pooth: Vox nennt "6 Mütter"-Teilnehmerinnen

© MG RTL D

Schon bald startet bei Vox die zweite Staffel der Personality-Doku "6 Mütter". Einen genauen Starttermin gibt es zwar noch nicht, dafür hat der Sender nun die Teilnehmerinnen bestätigt. Neben Verona Pooth sind das auch Caroline Beil und Mirja du Mont.



05.10.2017 - 10:15 Uhr von Timo Niemeier 05.10.2017 - 10:15 Uhr

Mit durchschnittlich 7,3 Prozent Marktanteil ist die erste Staffel von "6 Mütter" im vergangenen Jahr eigentlich ein schöner Erfolg für Vox gewesen. Nur: Die erste Folge lief mit 10,2 Prozent richtig gut, danach lagen fast alle Folgen bei weniger als 7,0 Prozent. Das Finale kam auf weniger als eine Million Zuschauer und nur 6,1 Prozent. Dennoch entschloss man sich bei Vox für eine zweite Staffel - diese soll noch in diesem Herbst starten. Einen genauen Starttermin gibt es aber noch nicht, 2016 ging es im November los. Dafür sind nun alle Teilnehmerinnen bekannt.

Mit dabei sind Caroline Beil, Verona Pooth, Mirja du Mont, Anne-Sophie Briest, Patricia Kelly und Ute Lemper. Letztere fungiert erneut als Gastgeberin. Vox begleitet die Mütter auch in den neuen Folgen auf ihrem Weg und schaut, wie sie ihre Kinder erziehen und wie sie Familie, Job und die eigene Prominenz unter einen Hut bekommen. Die Promi-Damen treffen sich in der Sendung und sehen Ausschnitte aus dem Leben der anderen Mütter - anschließend reden sie darüber.

Ursprünglich sollte auch Sabia Boulahrouz an der zweiten Staffel der Vox-Sendung teilnehmen, sie ist vor allem als Ex-Freundin von Fußballer Rafael van der Vaart bekannt. Vor rund einem Monat wurde öffentlich, dass aus ihrer Teilnahme an der Sendung nichts wird. Die "Bild am Sonntag" berichtete damals, dass Boulahrouz nicht das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder habe und somit nicht alleine entscheiden könne, ob die Kinder im Fernsehen auftauchen sollen. Produziert wird "6 Mütter" von Endemol Shine.

