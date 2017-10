Beschlossen: RTL macht "Bachelor in Paradise"

© RTL / Armanda Claro

Zuletzt hat RTL bereits mit einer Adaption des "Bachelor"-Ablegers "Bachelor in Paradise" geliebäugelt, nun ist es fix: Warner Bros. produziert eine erste Staffel. In den USA sorgte das Format zuletzt für viele Schlagzeilen.



05.10.2017 - 11:12 Uhr von Timo Niemeier 05.10.2017 - 11:12 Uhr

Bereits Mitte August erklärte Markus Küttner, Bereichsleiter Comedy & Real Life bei RTL, im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de, dass man derzeit eine Adaption des US-Realityformats "Bachelor in Paradise" prüfe. Entschieden war damals noch nichts, nun allerdings schon. Wie RTL jetzt nämlich mitgeteilt hat, arbeite man bereits an einer ersten Staffel. Produziert werden soll diese, wie schon "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" von Warner Bros.

In den USA sind bereits vier Staffeln von "Bachelor in Paradise" zu sehen gewesen. Zuletzt sorgte die Sendung für viele Schlagzeilen, weil es am Set im Pool offenbar zu sexuellen Handlungen zwischen zwei Kandidaten der Show gekommen sein soll. Zwischenzeitlich stand sogar der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Die Macher schraubten daraufhin an den Regeln und den Abläufen.

Im Zentrum von "Bachelor in Paradise" stehen ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen vergangener "Bachelor" und "Bachelorette"-Staffeln. Dort waren sie bei der Suche nach der großen Liebe (oder nach der großen Aufmerksamkeit) aber nicht erfolgreich. In dem Ableger treffen sie in "einem wunderschönen Teil der Erde aufeinander" und leben gemeinsam in einem Ressort. Bei Dates sollen sie sich besser kennenlernen. Und natürlich werden auch wieder Rosen vergeben: Während in der einen Woche die Frauen die Rosen an ihre Traumjungs vergeben, sind in der nächsten Woche die Männer dran.

