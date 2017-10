Luke Mockridges 90er Show kommt im November

© Sat.1/Boris Breuer

Die im Sommer von Sat.1 angekündigte 90er Show von Luke Mockridge kommt Mitte November auf die Bildschirme. Der Sender zeigt das Format einmalig am Freitagabend, Ende des Jahres blickt Mockridge zudem wieder auf die vergangenen zwölf Monate zurück.



05.10.2017 - 11:50 Uhr von Timo Niemeier 05.10.2017 - 11:50 Uhr

Weil Luke Mockridge zuletzt einer der wenigen Lichtblicke im Sat.1-Programm war und sich mit "Luke! Die Schule und ich" auch sehr erfolgreich in der Primetime etablierte, bekommt er eben dort nun ein weiteres Format. Am 17. November präsentiert er an einem Freitagabend zur besten Sendezeit einmalig die neue Show "Luke! Die 90er und ich". Fortsetzung bei Erfolg natürlich nicht ausgeschlossen. Das Format hatte Sat.1 bereits im Sommer auf den Screenforce Days angekündigt.

In der Show geht es um das Lieblings-Jahrzehnt des Comedians, er blickt darin zurück auf Boybands, Talkshows, Computerspiele und andere persönliche Erinnerungen. Mit dem gleichen Thema tourt der Comedian derzeit übrigens auch durch Deutschland. Im Studio begrüß Mockridge Gäste, für die Musik sorgen die Heavytones. Bereits bekannt war, dass Mockridge ab dem 29. Oktober wöchentlich mit seiner Sendung "Luke! Die Woche und ich" zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete).

Und auch sonst hält man in Unterföhring große Stücke auf den Comedian. Ende des Jahres soll er erneut seinen eigenen Jahresrückblick präsentieren. Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger sagt: "Luke ist ein Ausnahme-Entertainer, der es schafft, Generationen zu verbinden. Mit Luke! Die Schule und ich' ist er in der Primetime angekommen und hat gleichzeitig den erfolgreichsten Sat.1-Show-Neustart 2017 hingelegt. Ab Ende Oktober darf er sich auf dem Sender gleich in drei Shows so richtig austoben: Das wird ein lustiger Sat.1-Herbst!"

Teilen