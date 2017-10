Drogen-Serie "Snowfall" startet im Januar bei Fox

© Fox

Der Pay-TV-Sender Fox erweitert sein Serien-Line-Up und holt im Januar das Drama "Snowfall" ins Programm. In der in Los Angeles gedrehten Serie geht es um die Anfänge der Crack-Kokain Epidemie und ihre weitreichenden Auswirkungen.



05.10.2017 - 12:47 Uhr von Kevin Hennings 05.10.2017 - 12:47 Uhr

Wenn es um das Thema Drogen geht, ist "Narcos" derzeit wohl eine der beliebtesten Serien weltweit. Vor kurzem ging die dritte Staffel zu Ende und auf die vierte müssen Fans nun ein Jahr lang warten. Zur teilweisen Überbrückung könnte "Snowfall", eine Drama-Serie über den Beginn der Crack-Kokain-Phase in Los Angeles, für Genre-Fans nun wie gerufen kommen. Wie der Pay-TV-Sender Fox bekanntgegeben hat, wird die Groundswell-Production-Produktion hierzulande nämlich ab dem 25. Januar zu sehen sein. Jeden Donnerstag ab 21 Uhr soll die zehnteilige Geschichte über die zerstörerische Droge erzählt werden.

Dabei folgt die Geschichte zahlreichen Charakteren, die auf unterschiedliche Weisen in die Drogenwelt von Los Angeles involviert sind. Da wäre unter anderem der junge Unternehmer Franklin Saint (Damson Idris), der etwas aus seinem Leben machen möchte und durch den Drogenhandel zum ersten Mal das Gefühl von Macht bekommt. Auf der anderen Seite steht CIA-Mitarbeiter Teddy McDonald (Carter Hudson), der eine Geheimmission zur Finanzierung von südamerikanischen Oppositionellen anführt und dabei seine dunkle Vergangenheit verbergen muss.

Gustavo "El Oso" Zapata (Sergio Peris-Mencheta) versucht sich währenddessen darin, sich in einem brutalen Machtkampf mit einer kriminellen Familie des Kartells zu bewähren, während Lucia Villanueva (Emily Rios) als selbstverliebte Tochter eines mexikanischen Gangsterbosses ihre Finger anderweitig im tödlichen Spiel um Drogen und Macht hat. Diese Figuren spielen allesamt in einer Welt, die von Eric Amadio, Dave Andron und dem Oscar-nominierten John Singleton kreiert wurden. Auf Fox kann die Serie wie gewohnt im englischen Original oder mit der deutschen Synchronfassung angeschaut werden. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Folgen dann auch auf Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket und per Vodafone Select abrufbar.

