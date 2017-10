"Verbotene Liebe"-Fiesling geht zu "Rote Rosen"

© ARD/Nicole Manthey

Schauspieler Wolfram Grandezka hat eine neue Daily-Rolle an Land gezogen: Vom kommenden Jahr an wird er in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen sein. Soap-Fans kennen Grandezka vor allem als intriganten Grafen aus "Verbotene Liebe".



05.10.2017 - 14:27 Uhr von Alexander Krei 05.10.2017 - 14:27 Uhr

In der Rolle des intriganten Grafen von Lahnstein in der ARD-Soap "Verbotene Liebe" wurde Wolfram Grandezka mehrfach beim "German Soap Award" als bösester Fiesling nominiert. Jetzt ist der Schauspieler wieder in einer täglichen Serie zu sehen - und zwar bei "Rote Rosen". Darin übernimmt er die Rolle des Unternehmens-Sanierers Gregor Pasch. Seinen Einstand feiert Grandezka in Folge 2576, die voraussichtlich Anfang Januar 2018 im Ersten ausgestrahlt wird.

Streng genommen ist es sogar bereits seine dritte Daily-Rolle: Bevor er zwischen 2004 und 2015 in der "Verbotenen Liebe" zu sehen war, spielte er zunächst zwei Jahre bei "Unter uns" mit. Im Rahmen seines Volkswirtschafts-Studiums war er zuvor nach New York gezogen, wo er gleich als Model arbeitete und Schauspiel-Unterricht nahm.

Bei "Rote Rosen" spielt Wolfram Grandezka nun einen talentierten und zugleich ausgebufften Geschäftsmann, der den den Ehrgeiz hat, das ehemalige Familienunternehmen wieder erfolgreich aufzustellen. Seine attraktive und smarte Erscheinung, seine Liebe zu exquisiter Kleidung, schnellen Autos und exklusiven Hobbys wie der Zucht von Rassepferden beeindrucken nicht nur seine Geschäftspartner. Zudem ist er es gewohnt, dass ihn die Damenwelt bewundert.

