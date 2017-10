"Raising Dion": Netflix bestellt nächste Superhelden-Serie

© YouTube

Netflix erweitert sein Superhelden-Portfolio weiter und bestellt bei Michael B. Jordan nun die zehnteilige Dramaserie "Raising Dion", in der eine alleinerziehende Mutter mit ihrem außerordentlich begabten Sohn zurecht kommen muss.



06.10.2017 - 10:59 Uhr von Kevin Hennings 06.10.2017 - 10:59 Uhr

Als Denn Liu mit seinem Kurzfilm "Raising Dion" eigentlich nur seinen gleichnamigen Comic bewerben wollte, machte die überwältigende positive Resonanz bereits deutlich, dass die Geschichte über eine alleinerziehende Mutter und ihren übernatürlich begabten Sohnemann auch sehr gut auf der Mattscheibe funktionieren könnte. Das findet auch Netflix und bestellt nun, zwei Jahre nach Veröffentlichung des Kurzfilms, eine zehnteilige Serie, die von Michael B. Jordan ("Creep") produziert wird.

Jordan selbst wird obendrauf noch die Rolle des verstorbenen Vaters spielen, der jetzt keine wichtige Stütze mehr für den jungen Superhelden darstellen kann. Zu sehen sein wird er also voraussichtlich in Rückblenden. Wer die Mutter, Dion und den guten Freund der Familie, der ebenfalls mit einer wichtigen Rolle in der Geschichte versehen wird, spielt, wurde noch nicht verkündet. Als Showrunner hat Jordan Carol Barbee ("UnReal") gewinnen können.

Schöpfer Liu selbst wird als ausführender Produzent mit an Bord sein. "Ich habe dieses Projekt vor vielen Jahren begonnen, weil ich vielfältigere Repräsentation in Film und Fernsehen sehen wollte", sagt er. "Nun bin ich froh, mit Netflix zusammenzuarbeiten, die dieses Vorhaben teilen. Dringender als je zuvor benötigen wir Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln und meine Hoffnung mit 'Raising Dion' ist, eine erhebende cineastische Erfahrung für alle Familien zu schaffen, die Euch zum Lachen und zum Weinen bringt."

