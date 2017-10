NDR macht dreiteiligen Krimi mit Begleit-Doku

© NDR

ConradFilm und Bavaria Fiction setzen für den NDR derzeit eine dreiteilige Krimireihe rund um einen bis heute ungeklärten Kriminalfall um. Inzwischen steht auch das ganze Team. Daneben entsteht auch eine Dokumentation zu dem Thema.



1989 verschwindet die Schwester eines hochrangigen Hamburger Polizisten spurlos aus einer Kleinstadt in Niedersachsen. Kurz zuvor sind in einem nahegelegenen Erholungsgebiet zwei Paare grausam ermordet worden. Einen Zusammenhang zwischen den Mordfällen und dem Verschwinden sieht die örtliche Polizei nicht. Ein Irrtum, wie sich 28 Jahre später herausstellt, als der Bruder der Verschwundenen die Leiche seiner Schwester findet. Dieser Fall beschäftigt Kriminalisten bis heute - und nun kommt er auch ins Fernsehen. Der NDR plant eine dreiteilige Krimireihe plus eine thematisch passende Dokumentation.

"Das Geheimnis des Totenwaldes", so der Arbeitstitel der fiktionalen Produktion, wird von ConradFilm und Bavaria Fiction hergestellt. Autor des Dramas ist der Grimme-Preisträger Stefan Kolditz ("Unsere Mütter, unsere Väter"). Wann die Dreharbeiten für "Das Geheimnis des Totenwaldes" beginnen, steht derzeit aber noch nicht fest. Produzenten sind Marc Conrad (ConradFilm) und Jan S. Kaiser (Bavaria Fiction), ausführende Produzentin ist Maren Knieling (Bavaria Fiction). Christian Granderath, Leiter der NDR Abteilung Film, Familie und Serie, sagt zu der neuen Produktion: "Wir arbeiten bereits seit dem vergangenen Jahr an dieser packenden Geschichte. Der NDR wird diesen berührenden und einzigartigen Film über Opfer, Täter und Polizisten im Rahmen eines Dreiteilers realisieren, der mit großer Sensibilität auch ein besonderes Augenmerk auf die Hinterbliebenen eines Verbrechens richtet."

