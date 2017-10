"Adam sucht Eva": RTL setzt erneut auf tägliche Dosis

© RTL

Mitte November und damit einen Monat später als im vergangenen Jahr zeigt RTL die neue Staffel von "Adam sucht Eva". Erneut werden darin Promis zu sehen sein, RTL setzt wieder auf eine tägliche Ausstrahlung in Dschungelcamp-Manier.



06.10.2017 - 11:59 Uhr von Timo Niemeier 06.10.2017 - 11:59 Uhr

Am 11. November startet die neue Staffel von "Adam sucht Eva - Promis im Paradies". Einen entsprechenden Bericht von "TV Wunschliste" hat RTL nun gegenüber DWDL.de bestätigt. Demnach setzen die Kölner auch wieder auf eine Event-Programmierung: Das Format ist eine Woche lang bis zum 18. November jeden Abend zu sehen. An den meisten Abenden startet das Format um 22:15 Uhr, zwei Ausgaben gehen rund 45 Minuten später los. Zum Auftakt setzt RTL ebenso auf eine Doppelfolge wie an den letzten zwei Abenden.

Die Promi-Version von "Adam sucht Eva" hatte im vergangenen Jahr überraschend starke Quoten geholt. Zum Start sah es mit 21,2 Prozent Marktanteil richtig gut aus. Danach gingen die Werte etwas zurück, im Schnitt konnte man sich bei RTL aber dennoch über sehr gute 16,8 Prozent freuen. Die Promis treffen auch in diesem Jahr auf normale, unbekannte Kandidaten. 2016 lernten sich Peer Kusmagk und Janni Hönscheid in der Sendung kennen - später bekamen sie bei RTL II ein Baby. Produziert wurden die neuen Folgen von Warner Bros. International Television Production Deutschland bereits im Juni auf dem Tikehau Atoll in der Südsee. Welche Promis an der Sendung teilnehmen werden, will RTL noch nicht verraten. Die "Bild" spekulierte aber bereits über einige Teilnehmer: So sollen neben Patricia Blanco, Bastian Yotta und Djamila Rowe auch Natalia Osada, Martin Kesici, Melody Haase sowie Marius Hoppe an der Sendung teilnehmen.

