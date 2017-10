Frank Plasberg: Keine Mitverantwortung für AfD-Erfolg

© WDR/Klaus Görgen

Der Moderator von "hart aber fair" sieht es nicht als seine Aufgabe, Parteien kleinzuhalten. Er habe keinen volkspädagogischen Auftrag, sagte Plasberg im Gespräch mit dem "Spiegel", in dem es vor allem um den Umgang mit der rechten AfD ging.



07.10.2017 - 11:43 Uhr von Marcel Pohlig 07.10.2017 - 11:43 Uhr

Den vor allem nach der Bundestagswahl häufiger geäußerten Vorwurf, mitverantwortlich für den Erfolg der AfD zu sein, möchte sich Plasberg nicht gefallen lassen. "Im Prin­zip fin­de ich es schön, wenn man dem Fern­se­hen eine sol­che Be­deu­tung zu­misst. Aber in die­ser Form möch­te ich sie nicht an­neh­men. Nie­mand kann eine Par­tei groß ma­chen, wenn es da­für in der Be­völ­ke­rung nicht ein Be­dürf­nis gibt", sagte der Moderator, der den Erfolg dieser Partei als "gesellschaftlichen Hammer" bezeichnet, gegenüber dem "Spiegel". Gestützt wird Plasberg dabei von dessen Redaktionsleiter Georg Diedenhofen, der darauf verweist, dass in diesem Jahr von 58 Politikern, die zu Gast bei "hart aber fair" waren, nur vier der AfD angehörten.

Und doch beschäftigten sich viele Ausgaben der Talkshow mit Themen wie der Integration von Geflüchteten und der inneren Sicherheit, während andere Themen wie Bildung und Digitalisierung weniger behandelt wurden. Plasberg, der sich nicht als "Bundes-Talk-Beuaftragter" sehen will, verweist dabei auf die Anzahl an Terroranschlägen. "Klar, Di­gi­ta­li­sie­rung ist ein wich­ti­ges The­ma – es in­ter­es­siert nur kein Schwein", ist sich der Talker sicher. "Si­cher­lich hät­ten wir da­mit am Ende des Wahl­kampfs noch mal ei­nen ru­hi­ge­ren, sach­li­che­ren Ton an­schla­gen kön­nen. Aber man hät­te uns für ver­rückt er­klärt".

Selbstverständlich habe man daher direkt vor der Wahl über Integration und innere Sicherheit diskutiert. Plasberg verweist auf das hohe Interesse von in der Spitze über fünf Millionen Zuschauern und im Schnitt 17,8 Prozent – worüber er sich aber dennoch nicht gefreut habe. "Ich dach­te nur: Ach, du Schei­ße. Das war ein Fin­ger­zeig auf den Aus­gang der Wahl". Seine beziehungsweise die Aufgabe von Journalisten allgemein sei es dennoch nicht, Parteien kleinzuhalten. "Das ist, bit­te schön, der Job der po­li­ti­schen Kon­kur­renz. Wir sind nicht dazu da, den Schul­ter­schluss mit den ver­meint­lich rich­tig gu­ten De­mo­kra­ten zu üben, um im Ge­gen­zug das nie­der­zu­kar­tät­schen, was am rech­ten Rand ent­steht", so Plasberg, der es als "schöne Aufgabenteilung" empfindet, "als Journalist einfach nur zu schauen, was ist."

In Bezug auf die AfD habe er gelernt, "dass der normale journalistische Handwerkskasten nicht mehr genügt", reflektiert Plasberg gegenüber dem "Spiegel". "Zum Bei­spiel, dass man AfD-Po­li­ti­ker mit völ­ki­schen Aus­sa­gen von Par­tei­freun­den kon­fron­tiert, um her­aus­zu­fin­den, wes Geis­tes Kind die­se Par­tei ei­gent­lich ist". So gllaubt er, dass sie gar nicht einmal mit den Gästen diskutierten wollten. "Lieber setzen sie sich mit dem Moderator auseinander, weil so die Opferrolle schneller herstellbar ist", meint der ARD-Talker. "Und das ist ein Di­lem­ma, denn als Mo­dera­tor müs­sen Sie sich sehr be­herr­schen, in der Sa­che an­ge­mes­sen und kon­se­quent zu fra­gen, aber kein Tri­bu­nal her­zu­stel­len".

Anders behandeln als andere Parteien wolle er die AfD aber nicht. "Ich habe kei­nen volks­päd­ago­gi­schen Auf­trag. Ich will auch nicht die De­mo­kra­tie hei­len, son­dern neh­me mir die Frei­heit her­aus, auf kei­nen Fall zu über­le­gen, wie eine Wahr­heit wirkt – denn sonst ist man schnell da­bei, Wahr­hei­ten zu­recht­zu­bie­gen". Eine Herangehensweise ist für Plasberg etwa "eine gewisse Gelassenheit und Normmalität". Der Moderator verweist dabei auf einen Fall, in dem Frauke Petry zu Gast bei "hart aber fair" war, vor der Sendung aber verunsichert gewesen sei, weil es gar nicht um das Thema Flüchtlinge gegangen sei, sondern um den Schwerpunkt Steuern.

Das funktioniere aber nur "bis es zum nächsten rassistischen Tabubruch" komme. "Dann muss man er­neut ent­schei­den, ob man über das Stöck­chen springt, das ei­nem hin­ge­hal­ten wird. Wo­bei die Stöck­chen zu­letzt schon die Grö­ße von Bal­ken hat­ten", so Plasberg. Sich selbst ordnet er übrigens mittlerweile als politischen Journalisten ein. "ch habe im­mer ge­sagt, ich bin kein po­li­ti-scher Jour­na­list, ich bin nur neu­gie­rig. Sie ha­ben mir da im­mer Ko­ket­te­rie un­ter­stellt. Aber es stimm­te. Doch seit der Flücht­lings­kri­se sage ich das nicht mehr. Ich bin po­li­tisch ge­wor­den, und des­halb sage ich jetzt auch: Ich bin po­li­ti­scher Jour­na­list", erklärt der Moderator von "hart aber fair" gegenüber dem "Spiegel".

Teilen