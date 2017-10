Formel 1: Anna Fleischhauer gibt ihr Moderationsdebüt

© RTL

Ende Oktober dreht die Formel 1 in Mexiko ihre Runden. Am gleichen Wochenende überträgt RTL allerdings auch den Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev. Weil Florian König beim Kampf in Cardiff ist, wird erstmals Anna Fleischhauer die Formel 1 präsentieren.



08.10.2017 - 13:09 Uhr von Marcel Pohlig 08.10.2017 - 13:09 Uhr

Wann immer RTL neben der Formel 1 ein weiteres Sportevent im Programm hat, verzichtet Florian König auf die Moderation der Königsklasse des Motorsports und moderiert stattdessen die andere Sport-Übertragung. Dies ist an diesem Wochenende etwa der Fall, wenn er bei RTL durch die Übertragung der WM-Qualifikation führt, und wird auch Ende des Monats wieder der Fall sein.

Dann steht bei RTL nämlich die Übertragung des Boxkampfes zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev an, den RTL live aus dem walisischen Cardiff übertragen wird. Florian König befindet sich dann vor Ort, kann also nicht beim Grand Prix von Mexiko anwesend sein. Dort gibt es dann eine Premiere, denn auch sein üblicher Vertreter Alex Hofmann steht nicht für RTL an der Strecke. Stattdessen wird erstmals Anna Fleischhauer die Moderation der Formel 1 für RTL übernehmen. Fleischhauer ist für die Zuschauer keine Unbekannte und als Reporterin schon jetzt für den ein oder anderen Beitrag zuständig. Beim WDR steht sie außerdem seit dem Sommer für die "Lokalzeit Ruhr" vor der Kamera.

Ihren ersten Moderationseinsatz wird Anna Fleischhauer allerdings erst nachts haben. Weil RTL zur besten Sendezeit lieber die Castingshow "Das Supertalent" zeigt, wird das Qualifying aus Mexiko lediglich in der Nacht ab 00:30 Uhr im Anschluss an besagten Boxkampf gesendet. Wer sich das Qualifying live ansehen möchte, muss auf n-tv ausweichen. Dort beginnt man um 19:15 Uhr mit der Zusammenfassung des freien Trainings und zeigt das Qualifying ab 20:00 Uhr live. Für n-tv wird Peter Reichart die Übertragung kommentieren, während Nico Holter moderiert und RTL-Kommentator Christian Danner als Experte dient. Das Rennen wird sonntags dann wie gewohnt bei RTL gesendet. Anna Fleischhauer wird dort die Vorberichte ab 19:05 Uhr live moderieren, das Rennen startet dann um 20:00 Uhr.

