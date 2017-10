RTL veröffentlicht Soundtracks von "Cobra 11" & Co.

© RTL

Bei der Produktion von TV-Serien entstehen meist nicht nur Video-Aufnahmen, sondern meist auch eigene Musik-Kompositionen. RTL veröffentlicht nun etliche Soundtracks seiner Serien - die Bandbreite reicht von "Magda" bis zu "Medicopter 117".



10.10.2017 - 08:00 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2017 - 08:00 Uhr

RTL veröffentlicht ab sofort regelmäßig die Soundtracks seiner Serien, das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Damit können Fans der Serien die besten Musikstücke aus den Produktionen künftig über alle gängigen Download-Portale herunterladen oder via Spotify hören. Zum Start hat der RTL-eigene Musikverlag i2i Soundtracks unter anderem von "Alles was zählt", "Hinter Gittern", "Alarm für Cobra 11" und "Medicopter 117" herausgebracht. Der Katalog umfasst derzeit schon mehr als 70 Soundtracks und soll künftig noch erweitert werden.

Veröffentlicht werden auch die Soundtracks sämtlicher Serien-Neustarts, mit "Bad Cop" ist die erste Veröffentlichung auch schon erhältlich. Demnächst folgt dann auch noch die Musik zu "Magda macht das schon" (zweite Staffel), "Sankt Maik", "Beck is back" & Co. Am 19. Oktober erscheint zudem eine Single zur neuen Staffel von "Adam sucht Eva". Von RTL heißt es, mit der Veröffentlichung der Serien-Soundtracks komme man dem Wunsch vieler Zuschauer nach, die immer fragen würden, wo sie die Lieder der Serien hören könnten.

Teilen