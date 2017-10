BR testet Comedy-Panelshow mit Sebastian Winkler

© BR

Der BR probiert sich im Comedy-Bereich weiter aus: Nach "Wofür ist das denn?" mit Maxi Gstettenbauer pilotiert der Sender nun mit "Da schau her! - Die Bayernshow" eine Comedy-Panelshow mit Moderator Sebastian Winkler.



09.10.2017 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 09.10.2017 - 14:54 Uhr

Erst in der vergangenen Woche hat der BR eine Pilotausgabe der neuen Comedyshow "Wofür ist das denn?" mit Maxi Gstettenbauer aufgezeichnet. Wann die Sendung zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht klar. Nun hat der Sender aber bereits den nächsten Piloten angekündigt. So wird in der kommenden Woche die Comedy-Panelshow "Da schau her! - Die Bayernshow" aufgezeichnet.

In der Sendung begrüßt Moderator Sebastian Winkler ein vierköpfiges Panel, bestehend aus Michl Müller, Katrin Müller-Hohenstein, Martin Frank und Lizzy Aumeier. Die bayerischen Promis müssen dann Fragen rund um das Bundesland beantworten. Gefragt wird nach außergewöhnlichen bayerischen Erfindungen, amüsanten geografischen Gegebenheiten und skurrilen Fakten rund um die Region. Die Panel-Teilnehmer spielen gegeneinander, sollen sich aber gleichzeitig auch die Bälle zuspielen, heißt es vom Sender.

"Da schau her! - Die Bayernshow" hört sich also an wie eine bayerische Version von "Genial Daneben". Wenn einer der Künstler die richtige Antwort gegeben hat, bekommt er keine Punkte, sondern lustige Gegenstände wie etwa Gartenzwerge. Das Publikum darf übrigens zur Findung einer Antwort mit einbezogen werden.

